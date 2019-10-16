Trinca que cresce rápido é alerta, diz engenheiro sobre construções

Um prédio residencial desabou na última terça-feira (15), no Bairro Dionísio Torres, área nobre de Fortaleza. Os bombeiros confirmaram a morte de uma mulher no desabamento no edifício e, além dela, um homem de 30 anos faleceu em decorrência da queda do prédio até o fechamento dessa matéria. Vídeos mostraram que as colunas de sustentação estavam com situação precária. Diante desse cenário se levanta o questionamento sobre os sinais que uma construção dá em relação a problemas estruturais. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, José Márcio Martins, consultor do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea-ES) e Engenheiro Civil e de Segurança do Trabalho, explica que rachaduras são indícios que não podem ser ignorados.