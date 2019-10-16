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ENTREVISTA

Trinca que cresce rápido é alerta, diz engenheiro sobre construções

Alerta vem após prédio de 7 andares desabar em Fortaleza. Quais sinais devem ser observados?

Publicado em 16 de Outubro de 2019 às 19:03

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

16 out 2019 às 19:03
Rachadura: alerta Crédito: MPES/Divulgação
Um prédio residencial desabou na última terça-feira (15), no Bairro Dionísio Torres, área nobre de Fortaleza. Os bombeiros confirmaram a morte de uma mulher no desabamento no edifício e, além dela, um homem de 30 anos faleceu em decorrência da queda do prédio até o fechamento dessa matéria. Vídeos mostraram que as colunas de sustentação estavam com situação precária. Diante desse cenário se levanta o questionamento sobre os sinais que uma construção dá em relação a problemas estruturais. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, José Márcio Martins, consultor do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea-ES) e Engenheiro Civil e de Segurança do Trabalho, explica que rachaduras são indícios que não podem ser ignorados. 
 
"Uma trinca que aumenta rapidamente é motivo de atenção. Deve-se buscar apoio de profissionais especializados para analisar o que está ocorrendo com a estrutura. Nunca deve-se fazer uma obra que pode afetar a parte estrutural de qualquer maneira", alerta. 
Ouça a entrevista completa:
Entrevista - Fabio Botacin - José Marcio Martins - 16-10-19.mp3
 O engenheiro alerta ainda sobre as questões financeiras em relação às construções. “É preciso alertar sobre a economia perigosa de se reformar e construir de forma amadora e sem projetos ou estudos um prédio, por exemplo”, destaca.
 

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