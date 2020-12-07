Tributos federais poderão ser pagos utilizando o Pix

As empresas que declaram débitos e créditos tributários podem quitar as contas com o Fisco por meio do Pix, novo sistema de pagamentos instantâneo do Banco Central. A Receita Federal está adaptando o recolhimento de tributos à nova tecnologia, lançada no mês passado, e que executa transferências em até dez segundos. Em entrevista à CBN Vitória, o auditor fiscal Marcus Quaresma, coordenador-geral de Arrecadação e Direito Creditório da Receita Federal, detalha a novidade. O novo modelo do Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf), principal documento de arrecadação do governo federal, passará a ter um código QR (versão avançada do código de barras) que permitirá o pagamento via Pix. Bastará o contribuinte abrir o aplicativo do banco, ativar o Pix e apontar o celular para o código, que será lido pela câmera do celular.