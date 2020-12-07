Tributos federais poderão ser pagos utilizando o Pix

As empresas que declaram débitos e créditos tributários podem quitar as contas com o Fisco por meio do Pix, novo sistema de pagamentos instantâneo do Banco Central. A Receita Federal está adaptando o recolhimento de tributos à nova tecnologia, lançada no mês passado, e que executa transferências em até dez segundos. Em entrevista à CBN Vitória, o auditor fiscal Marcus Quaresma, coordenador-geral de Arrecadação e Direito Creditório da Receita Federal, detalha a novidade. O novo modelo do Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf), principal documento de arrecadação do governo federal, passará a ter um código QR (versão avançada do código de barras) que permitirá o pagamento via Pix. Bastará o contribuinte abrir o aplicativo do banco, ativar o Pix e apontar o celular para o código, que será lido pela câmera do celular.
Por enquanto, a novidade só está disponível para as empresas obrigadas a entregar a Declaração de Débitos e de Créditos Tributários Federais, Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos (DCTFWeb). A Receita, no entanto, estenderá o Pix para outros tipos de empregadores. No início de janeiro de 2021, o QR Code do Pix será incorporado também ao Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS), facilitando cerca de 9 milhões de pagamentos feitos mensalmente por Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Microempreendedores Individuais. Ao longo do próximo ano, a Receita Federal deve disponibilizar o método de pagamento em todos os documentos de arrecadação sob gestão dela. O QR Code facilitará a execução de cerca de 320 milhões de pagamentos por ano. Confira!
Entrevista Fernanda Queiroz - Marcos Quaresma - 07-12-20