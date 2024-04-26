Tributo para Belchior em Vitória promete emoção e experiência nostálgica

De volta aos palcos no final deste mês, o espetáculo em homenagem ao cantor Antônio Carlos Belchior promete uma experiência nostálgica aos fãs no Espírito Santo. Intitulado "Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro", a peça ressurge trazendo toda sua memória, poesia e filosofia. As sessões acontecem nos dias 26, 27 e 28 de abril, no Teatro da Ufes. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o ator e cantor Pablo Paleólogo, que dá vida a Belchior no musical, adianta detalhes do que o público poderá acompanhar. "É um recorte de várias fases do Belchior, que vai emocionar. Tudo por meio de entrevistas, letras de músicas, declarações dele em vida", conta. Ouça a conversa completa!