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Homenagem

Tributo para Belchior em Vitória promete emoção e experiência nostálgica

Em entrevista ao CBN Cotidiano, o ator Pablo Paleólogo fala do espetáculo que rola nos dias 26, 27 e 28 de abril no Teatro da Ufes

Publicado em 26 de Abril de 2024 às 18:24

Mario Bonella

Mario Bonella

Publicado em 

26 abr 2024 às 18:24
Espetáculo
Espetáculo "Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro", em homenagem a Belchior Crédito: Ivana Mascarenhas
De volta aos palcos no final deste mês, o espetáculo em homenagem ao cantor Antônio Carlos Belchior promete uma experiência nostálgica aos fãs no Espírito Santo. Intitulado "Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro", a peça ressurge trazendo toda sua memória, poesia e filosofia. As sessões acontecem nos dias 26, 27 e 28 de abril, no Teatro da Ufes. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o ator e cantor Pablo Paleólogo, que dá vida a Belchior no musical, adianta detalhes do que o público poderá acompanhar. "É um recorte de várias fases do Belchior, que vai emocionar. Tudo por meio de entrevistas, letras de músicas, declarações dele em vida", conta. Ouça a conversa completa!
Entrevista Mário Bonella - Pablo Paleólogo - 26-04-24

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