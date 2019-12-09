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FISCALIZAÇÃO

Tribunal de Contas quer diagnóstico sobre a paralisação de 540 obras

Acompanhe a entrevista com o presidente do TCES, Rodrigo Chamoun

Publicado em 09 de Dezembro de 2019 às 13:21

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

09 dez 2019 às 13:21
O conselheiro Rodrigo Chamoun tomou posse como presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCES), há uma semana, em 2 de dezembro, para os próximos dois anos, de 2020 e 2021. Chamoun é conselheiro desde 2012, e já presidiu a Assembleia Legislativa quando era deputado estadual. Em entrevista nesta segunda-feira (09) à rádio CBN Vitória, Chamoun diz que tem como meta dar celeridade ao julgamento das contas e que vai incrementar ainda mais a fiscalização nos municípios. Um diagnóstico também pretende revelar o que levou a paralisação de 540 obras públicas no Espírito Santo. Para o presidente do Tribunal de Contas, é preciso eliminar a burocracia para sobrar dinheiro para melhorar a vida das pessoas, com serviços públicos e investimentos.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Rodrigo Chamoun - 09-12-19.mp3

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