Tribunal de Contas fiscaliza andamento da obra do Cais das Artes

Cais das Artes Crédito: Carlos Alberto Silva

Obra aguardada pelos capixabas, o complexo cultural Cais das Artes, em Vitória, está sendo acompanhada pela equipe do Núcleo de Controle Externo de Edificações (NED) do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES). Uma nova visita à obra foi realizada no último dia 10, para fiscalização do andamento da obra. Segundo o TCES, "no momento, parte considerável das equipes está trabalhando na recuperação das proteções e acabamentos das estruturas metálicas e no tratamento do concreto do prédio que será o teatro".

Ainda, segundo a instituição, por meio de uma fiscalização do tipo Acompanhamento, é avaliado, de forma concomitante, o andamento do acordo judicial firmado entre o Departamento de Estradas e Rodagem (DER-ES), e o consórcio executor da obra, para viabilizar a sua conclusão.

Conforme o cronograma da obra, os serviços de recuperação devem ser realizados até janeiro de 2025. "Em paralelo aos serviços de recuperação já foram iniciadas outras intervenções, que correspondem ao saldo contratual, ou seja, itens da obra que ainda não tinham sido iniciados, como por exemplo, a concretagem dos pisos". Em entrevista à CBN Vitória, o coordenador do Núcleo de Controle Externo de Edificações do TCE-ES, Guilherme Bride, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!

Your browser does not support the audio element. Entrevista Fernanda Queiroz - Guilherme Bride -18-07-24

Acordo

A obra foi retomada após o governo do Estado ter firmado um acordo judicial em julho de 2023 com o consórcio Andrade Valladares – Topus, mesma empresa que já executava o projeto até a sua paralisação. Pelo cronograma, a obra deve ser concluída em um prazo de 30 meses, em 5 de janeiro de 2026.

O projeto original do complexo cultural Cais das Artes prevê um teatro com 600 metros quadrados, que deve comportar 1,3 mil lugares, e um museu com espaço de 2,3 mil metros quadrados. Além disso, o Cais das Artes deve contar com um auditório para 225 pessoas, salas de exposições, biblioteca, cantina, recepção, cafeteria e espaços para espetáculos e exposições ao ar livre.

DER-ES

O DER-ES informa que a retomada da obra se deu em 2023, e desde então tem sido realizado serviços de recuperação além de serviços complementares.

"De forma mais detalhada, informamos, que atualmente está sendo executado o tratamento das estruturas metálicas do edifício Anexo e Museu, tais como: ar condicionado (limpeza e recuperação dos dutos de ar condicionado), tratamento e proteção do concreto das fachadas do teatro e área central do palco/arquibancada e da galeria.