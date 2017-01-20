Tribunal de Contas e Amunes explicam transparência das prefeituras

Fiscalização realizada pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE) apontou que a transparência das prefeituras e das câmaras municipais capixabas tem muitas deficiências. 36 câmaras e 20 prefeituras do Estado receberam nota zero no levantamento feito pela Corte no fim do ano passado. Segundo o secretário adjunto de Controle Externo do TCE, Alexander Binda Alves, as prefeituras devem ficar atentas aos quesitos de transparência. "A transparência é um dos pilares da democracia. Ela [a transparência] precisa ser aperfeiçoada pelas câmaras e prefeituras", explicou.