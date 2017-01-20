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ENTREVISTA

Tribunal de Contas e Amunes explicam transparência das prefeituras

Segundo o secretário adjunto de Controle Externo do TCE, Alexander Binda Alves, as prefeituras devem ficar atentas aos quesitos de transparência

Publicado em 20 de Janeiro de 2017 às 12:04

Publicado em 

20 jan 2017 às 12:04
Fiscalização realizada pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE) apontou que a transparência das prefeituras e das câmaras municipais capixabas tem muitas deficiências. 36 câmaras e 20 prefeituras do Estado receberam nota zero no levantamento feito pela Corte no fim do ano passado. Segundo o secretário adjunto de Controle Externo do TCE, Alexander Binda Alves, as prefeituras devem ficar atentas aos quesitos de transparência. "A transparência é um dos pilares da democracia. Ela [a transparência] precisa ser aperfeiçoada pelas câmaras e prefeituras", explicou.
Entrevista - Patricia Vallim - Alexander Binda Alves - 20-01-17~2.mp3
Por sua vez, o presidente da Associação dos Municípios do Espírito Santo (Amunes), Dalton Perim, afirma que não há questionamento por parte da Associação com relação aos dados do TCE. Contudo, a expectativa do presidente é que os prefeitos fiquem mais atentos às exigências de transparência após o levantamento. "Essa iniciativa [do TCE] vai fazer com que os prefeitos possam aprimorar a transparência das cidades", afirmou.
Entrevista - Patricia Vallim - Dalton Perim - 20-01-17

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