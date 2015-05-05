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LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

Tribunal de Contas alerta Estado quanto aos gastos com pagamentos

Contas estaduais apontam que o valor da folha de pagamento do Executivo ultrapassou limite de alerta, conforme a Lei de Responsabilidade Fiscal

Publicado em 05 de Maio de 2015 às 17:41

Publicado em 

05 mai 2015 às 17:41
Um dos principais instrumentos de controle da gestão pública está completando 15 anos. A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), promulgada em 5 de maio de 2000, estabelece limites de gastos e endividamento para governos federal, estaduais e municipais. No Espírito Santo, há parecer pela rejeição de contas de pelo menos 14 prefeituras, referentes a 2012, com base na LRF. Em relação às contas estaduais, o Tribunal de Contas acaba de emitir um sinal de aviso sobre a folha de pagamento do Poder Executivo Estadual. O órgão aponta que o valor ultrapassou o limite de alerta estabelecido pela LRF. Ouça a entrevista com o Procurador do Ministério Público de Contas no ES, Heron Carlos de Oliveira.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Procurador Heron Carlos - 05-05-15

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