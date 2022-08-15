Tribunais listam candidatos que podem ser barrados no pleito

O Tribunal de Contas da União (TCU) encaminhou na última semana ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) uma lista com os gestores públicos que tiveram suas contas consideradas irregulares em julgamentos realizados pela Corte de Contas nos últimos oito anos. O Tribunal de Contas do Espírito Santo (TCES) também já disponibiliza uma lista atualizada com nomes que tiveram contas julgadas irregulares nos últimos oito anos ou receberam parecer prévio pela rejeição. Ao todo são 918 inserções. É com base nesses dados fornecidos pelo TCU e pelo TCES que a Justiça Eleitoral decide quem estará inelegível no pleito de outubro deste ano. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário Geral das Sessões do TCES, Odilson Júnior, fala sobre o assunto!