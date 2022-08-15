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Eleições 2022

Tribunais listam candidatos que podem ser barrados no pleito

Em entrevista à CBN Vitória, o secretário Geral das Sessões do TCES, Odilson Júnior, explica como se dá a inclusão dos nomes

Publicado em 15 de Agosto de 2022 às 10:54

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

15 ago 2022 às 10:54
Eleições
Eleições Crédito: Agência Brasil
O Tribunal de Contas da União (TCU) encaminhou na última semana ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) uma lista com os gestores públicos que tiveram suas contas consideradas irregulares em julgamentos realizados pela Corte de Contas nos últimos oito anos. O Tribunal de Contas do Espírito Santo (TCES) também já disponibiliza uma lista atualizada com nomes que tiveram contas julgadas irregulares nos últimos oito anos ou receberam parecer prévio pela rejeição. Ao todo são 918 inserções. É com base nesses dados fornecidos pelo TCU e pelo TCES que a Justiça Eleitoral decide quem estará inelegível no pleito de outubro deste ano. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário Geral das Sessões do TCES, Odilson Júnior, fala sobre o assunto!
Entrevista Fernanda Queiroz - Odilson Júnior - 15-08-22
A lista está disponível no site dos dois órgãos e é atualizada frequentemente. Assim, outros nomes podem ser incluídos ou retirados até o dia do pleito. O TCES informa, por exemplo, que já não é feito uma entrega de lista física ao TSE, mas sim na plataforma é possível ser acessada de forma pública, pois é mantida de forma atualizada e online. O endereço é: https://www.tcees.tc.br/portal-da-transparencia/consultas/lista-de-responsaveis/contas-irregulares/. 

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