Trevo de Carapina: viaduto terá estrutura em aço; Reta do Aeroporto ganha novo nome

Obra do novo Trevo de Carapina prevê construção de viaduto Crédito: Governo ES/Divulgação

Your browser does not support the audio element. Fabio Botacin entrevista Fabio Damasceno - 24/05/2021

Foram iniciadas, no último sábado (22), as obras do complexo viário de Carapina, que vão contemplar a Reta do Aeroporto, trecho serrano até o acesso à Rodovia do Contorno e acesso aos bairros. O investimento é de R$ 76,5 milhões e a previsão de conclusão das obras, que terá três fases, é para o final de 2022.

Em entrevista ao CBN Cotidiano, o secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, explicou que a terceira fase do projeto prevê a construção de um viaduto para os novos acessos aos bairros Jardim Carapina e Eurico Salles, que terá estrutura em aço. A intervenção vai propiciar a retirada dos semáforos e aliviar o gargalo do trânsito na região.

Damasceno também apontou que, por força de lei, o trecho que compreende a Reta do Aeroporto será chamado agora de "Reta das Paneleiras". Serão três faixas por sentido, calçada e ciclovia no sentido Vitória e calçada no sentido Serra, além de drenagem, paisagismo e iluminação.

INTERVENÇÕES

- um viaduto para a travessia da região, eliminando semáforos de três tempos.

- o trecho da BR-101 (Reta do Aeroporto) passará a contar com três faixas por sentido, desde o viaduto de acesso à Rodovia do Contorno até a Avenida Fernando Ferrari, além das vias marginais.

- Serão implantados novos acessos para os bairros Jardim Carapina e Eurico Salles (Avenida João Palácios), eliminando o semáforo de conversão existente atualmente.

- A região também receberá urbanização, praça, iluminação, paisagismo e semáforos inteligentes, entre outras.

- Ciclovia e calçada na Reta do Aeroporto no sentido Fernando Ferrari; e calçada no lado oposto.