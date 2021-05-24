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Prazo até 2022

Trevo de Carapina: viaduto terá estrutura em aço; Reta do Aeroporto ganha novo nome

O entrevistado é o secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno

Publicado em 24 de Maio de 2021 às 17:38

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

24 mai 2021 às 17:38
Obra do novo Trevo de Carapina prevê construção de viaduto
Obra do novo Trevo de Carapina prevê construção de viaduto Crédito: Governo ES/Divulgação
Fabio Botacin entrevista Fabio Damasceno - 24/05/2021
Foram iniciadas, no último sábado (22), as obras do complexo viário de Carapina, que vão contemplar a Reta do Aeroporto, trecho serrano até o acesso à Rodovia do Contorno e acesso aos bairros. O investimento é de R$ 76,5 milhões e a previsão de conclusão das obras, que terá três fases, é para o final de 2022.
Em entrevista ao CBN Cotidiano, o secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, explicou que a terceira fase do projeto prevê a construção de um viaduto para os novos acessos aos bairros Jardim Carapina e Eurico Salles, que terá estrutura em aço. A intervenção vai propiciar a retirada dos semáforos e aliviar o gargalo do trânsito na região.
Damasceno também apontou que, por força de lei, o trecho que compreende a Reta do Aeroporto será chamado agora de "Reta das Paneleiras". Serão três faixas por sentido, calçada e ciclovia no sentido Vitória e calçada no sentido Serra, além de drenagem, paisagismo e iluminação.
INTERVENÇÕES
- um viaduto para a travessia da região, eliminando semáforos de três tempos.
- o trecho da BR-101 (Reta do Aeroporto) passará a contar com três faixas por sentido, desde o viaduto de acesso à Rodovia do Contorno até a Avenida Fernando Ferrari, além das vias marginais.
- Serão implantados novos acessos para os bairros Jardim Carapina e Eurico Salles (Avenida João Palácios), eliminando o semáforo de conversão existente atualmente.
- A região também receberá urbanização, praça, iluminação, paisagismo e semáforos inteligentes, entre outras.
- Ciclovia e calçada na Reta do Aeroporto no sentido Fernando Ferrari; e calçada no lado oposto.
Nos seis primeiros meses de obras, o foco será a ampliação da Reta do Aeroporto. A seguinte será no trecho entre o Contorno e o limite com Vitória. A terceira etapa, com início para janeiro de 2022, é a construção do viaduto (foto) e os novos acessos pelos bairros laterais.

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