Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

ENTREVISTAS

Três quartos foram as unidades mais procuradas em 2017 no ES

Publicado em 19 de Dezembro de 2017 às 19:23

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

19 dez 2017 às 19:23
Ao longo deste ano foi possível se observar números positivos envolvendo o setor de construção civil e imobiliário no Espírito Santo. Chegando-se ao fim de 2017, novos números do setor também chamam a atenção. Levantamento realizado pela Associação das Empresas do Mercado Imobiliário (Ademi-ES) apontou que uma das tendências verificadas neste ano foi que os apartamentos de três quartos foram as unidades mais procuradas em 2017.
Na capital, por exemplo, eles corresponderam a 56,7% das buscas - a oferta de moradias com este padrão chegou a 46,2%. Sobre os endereços mais buscados para moradia e aluguel estão Jardim Camburi, em Vitória, seguido de Jardim da Penha e Praia do Canto. Já em Vila Velha, o bairro da Praia da Costa ocupa o topo da preferência, seguido de Itaparica e Itapuã.
 
Nesta edição do CBN Cotidiano o diretor da Ademi, Gustavo Figueiredo, traz mais detalhes desse cenário. Confira!
Entrevista - Fabio Botacin - Gustavo Figueiredo - 19-12-17.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Câmara de Vila Velha elege novo presidente para o biênio 2027/2028

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados