Três quartos foram as unidades mais procuradas em 2017 no ES

Ao longo deste ano foi possível se observar números positivos envolvendo o setor de construção civil e imobiliário no Espírito Santo. Chegando-se ao fim de 2017, novos números do setor também chamam a atenção. Levantamento realizado pela Associação das Empresas do Mercado Imobiliário (Ademi-ES) apontou que uma das tendências verificadas neste ano foi que os apartamentos de três quartos foram as unidades mais procuradas em 2017.

Na capital, por exemplo, eles corresponderam a 56,7% das buscas - a oferta de moradias com este padrão chegou a 46,2%. Sobre os endereços mais buscados para moradia e aluguel estão Jardim Camburi, em Vitória, seguido de Jardim da Penha e Praia do Canto. Já em Vila Velha, o bairro da Praia da Costa ocupa o topo da preferência, seguido de Itaparica e Itapuã.

Nesta edição do CBN Cotidiano o diretor da Ademi, Gustavo Figueiredo, traz mais detalhes desse cenário. Confira!