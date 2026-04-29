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Trânsito

Três pessoas perdem a vida todos os dias no trânsito do Espírito Santo

Segundo o Detran, são homens, jovens e motociclistas. Ouça entrevista com o Diretor geral do órgão, GIlvaldo Vieira

Publicado em 29 de Abril de 2026 às 11:17

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

29 abr 2026 às 11:17
Ocorrência de acidente de trânsito sem vítimas agora deve ser registrada on-line
Ocorrência de acidente de trânsito sem vítimas agora deve ser registrada on-line Crédito: Freepik
De janeiro a abril deste ano, o Espírito Santo registrou 304 acidentes com mortes no trânsito. Esse número cresceu comparado com o mesmo período de 2025, quando foram registrados 283 acidentes fatais. Para reduzir o número de mortes no trânsito, o Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) realizou nesta quarta-feira (29) uma blitz educativa com o objetivo de sensibilizar a sociedade capixaba sobre a segurança viária e a redução de sinistros de trânsito. A ação marcará a abertura oficial do Movimento "Maio Amarelo" 2026, que neste ano tem como tema: "No trânsito, enxergar o outro salva vidas". A blitz contará com a participação de órgãos públicos e instituições que compõem o Comitê de Preservação da Vida no Trânsito. Segundo Givaldo Vieira, diretor geral do Detran|ES, estes números revelam uma triste estatística de três pessoas perdendo a vida todos os dias no trânsito do Espírito Santo. 
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Givaldo Vieira - 29-04-26.mp3

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