Três pessoas perdem a vida todos os dias no trânsito do Espírito Santo

De janeiro a abril deste ano, o Espírito Santo registrou 304 acidentes com mortes no trânsito. Esse número cresceu comparado com o mesmo período de 2025, quando foram registrados 283 acidentes fatais. Para reduzir o número de mortes no trânsito, o Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) realizou nesta quarta-feira (29) uma blitz educativa com o objetivo de sensibilizar a sociedade capixaba sobre a segurança viária e a redução de sinistros de trânsito. A ação marcará a abertura oficial do Movimento "Maio Amarelo" 2026, que neste ano tem como tema: "No trânsito, enxergar o outro salva vidas". A blitz contará com a participação de órgãos públicos e instituições que compõem o Comitê de Preservação da Vida no Trânsito. Segundo Givaldo Vieira, diretor geral do Detran|ES, estes números revelam uma triste estatística de três pessoas perdendo a vida todos os dias no trânsito do Espírito Santo.