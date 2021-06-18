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Economia

Três em cada dez microempreendedores fecham portas em até cinco anos de atividade

A taxa de mortalidade de negócios desse porte é de 29%, segundo dados de pesquisa do Sebrae

Publicado em 18 de Junho de 2021 às 11:23

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

18 jun 2021 às 11:23
Três em cada 10 MEIs fecham portas em até cinco anos de atividade no Brasil, aponta Sebrae
Três em cada 10 MEIs fecham portas em até cinco anos de atividade no Brasil, aponta Sebrae Crédito: Pixabay
A pesquisa "Sobrevivência de Empresas" divulgada pelo Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas) nesta semana aponta que três em cada 10 microempreendedores individuais (MEIs) fecham as portas em até cinco anos de atividade no Brasil, na média nacional. A taxa de mortalidade de negócios desse porte é de 29%. As microempresas têm uma taxa de falência menor, de 21,6%, enquanto as de pequeno porte, de 17%. Em entrevista à CBN Vitória, o superintendente do Sebrae-ES, Pedro Rigo, fala sobre o assunto. Segundo o Sebrae, no Espírito Santo, atualmente, há 375 mil pequenas empresas ativas, 246 mil microempreendedores individuais, 110 mil microempresas e 18 mil empresas de pequeno porte. Cerca de 91 mil nasceram durante a pandemia, entre março de 2020 e maio de 2021.
Segundo o estudo, é possível inferir que a maior taxa de mortalidade dos MEI também esteja associada à extrema facilidade de abrir e de fechar esse tipo de empreendimento, quando comparado às Microempresas (ME) e às Empresas de Pequeno Porte (EPP). Além disso, quanto menor o porte da empresa, mais difícil obter crédito para manter o capital de giro e conseguir superar obstáculos como os ocasionados pela covid-19. Entre as empresas que encerraram as suas atividades, cerca de 34% dos entrevistados acreditam que ter acesso a crédito poderia ter evitado o fechamento da empresa.
Ainda, de acordo com o levantamento, apenas 7% desse grupo de empresas solicitaram crédito bancário e obtiveram êxito. Ao analisar a sobrevivência por setor, o levantamento feito pelo Sebrae detectou que a maior taxa de mortalidade é verificada no comércio, onde 30,2% fecham as portas em 5 anos. Na sequência, aparecem Indústria da Transformação (com 27,3%) e Serviços, com 26,6%. As menores taxas de mortalidade estão na Indústria Extrativa (14,3%) e na Agropecuária (18%).
Pesquisa Sobrevivência de Empresas do Sebrae: foi elaborada por meio de entrevistas por telefone entre dez./20 e jan./21, considerando amostra de 3.047 empresas criadas em 2018 e 2019. Margem de erro estimada em 2% para um grau de confiança de 95%
Entrevista - Fernanda Queiroz - Pedro Riggo - 18-06-21.mp3

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