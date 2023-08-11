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Política

Três Câmaras Municipais terão que reduzir número de vereadores no ES

Ouça entrevista com a secretária de Controle Externo de Contabilidade, Economia e Gestão Fiscal do TCES, Simone Velten

Publicado em 11 de Agosto de 2023 às 11:27

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

11 ago 2023 às 11:27
Tribunal de Contas do ES
Tribunal de Contas do ES Crédito: Carlos Alberto Silva
Câmaras de três municípios do Estado precisarão reduzir o número de vereadores para a próxima legislatura, a partir de 2025. Segundo o Censo Demográfico de 2022, Alegre, João Neiva e Mantenópolis tiveram redução de população e, por isso, vão ter direito a menos cadeiras no Legislativo, depois das eleições municipais de 2024.
Atualmente, Alegre conta com 13 vereadores, mas só poderá ter 11 na próxima legislatura. Isso porque a população do município caiu para 29.177 habitantes. Já em João Neiva foi registrada uma população de 14.079, o que dá direito a 9 cadeiras no legislativo municipal, mesmo número de vereadores que terá Mantenópolis, que tem 12.770 habitantes. Antes, tanto João Neiva quanto Mantenópolis tinham direito a 11 vereadores. 
O Tribunal de Contas do Estado é quem vai atuar com orientação aos municípios, sobre a necessidade de se adequar à nova realidade. Posteriormente, tal questão pode ser objeto de verificação tanto em processos de contas quanto em auditorias do Tribunal. Em entrevista à CBN Vitória, a secretária de Controle Externo de Contabilidade, Economia e Gestão Fiscal do TCES, Simone Velten, fala sobre o assunto. 
CBN -Entrevista Fernanda Queiroz - Simone Velten - 11-08-23

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