Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Três ações emergenciais para reduzir atropelamento de animais na Reserva de Sooretama
REDUÇÃO DAS MORTES

Três ações emergenciais para reduzir atropelamento de animais na Reserva de Sooretama

Ouça os detalhes na entrevista com o procurador da República em Linhares, Paulo Henrique Trazzi

Publicado em 22 de Abril de 2015 às 23:25

Publicado em 

22 abr 2015 às 23:25
Cerca de 40 representantes de órgãos competentes participaram da reunião promovida pelo Ministério Público Federal no Espírito Santo (MPF/ES), na última semana, em busca da adoção de medidas de combate ao alto índice de atropelamento de animais silvestres que está sendo registrado num trecho de 25 quilômetros da BR-101, em Sooretama, Norte do Estado, que corta quatro reservas ambientais (Reserva Biológica de Sooretama, Reserva Natural do Parque da Vale e as Reservas Particulares do Patrimônio Natural Mutum-Preto e Recanto das Antas). Na ocasião, foram discutidas dez propostas para tentar minimizar o problema, de forma emergencial.
Em entrevista ao programa CBN Cotidiano, o procurador da República em Linhares, Paulo Henrique Trazzi, informou que três delas poderão ser implantadas imediatamente por não necessitar de análise financeira dos envolvidos ou adequação da Legislação. "Haverá o cercamento das áreas próximas as passagens subterrâneas para direcionar o curso dos animais; haverá também limpeza dos canais de drenagem utilizados por esses animais, que por comportamento fazem uso da travessia; e o corte de árvores frutíferas próximas ao asfalto, para reduzir a atração dos bichos para a região". Ouça a análise completa da situação da reserva:
Entrevista - Fábio Botacin - Procurador Paulo - 22-04-15

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Operação cumpre mandados contra grupo investigado por homicídios, pistolagem e fraude processual
Operação prende PMs e outros suspeitos investigados por homicídios e pistolagem no ES
Imagem de destaque
Jovem perde uma perna após ser mordida por tubarão em praia de Boa Viagem, no Recife
Imagem BBC Brasil
O caso chocante de Agostina Vega, a adolescente de 14 anos assassinada e esquartejada na Argentina

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados