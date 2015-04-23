Três ações emergenciais para reduzir atropelamento de animais na Reserva de Sooretama

Cerca de 40 representantes de órgãos competentes participaram da reunião promovida pelo Ministério Público Federal no Espírito Santo (MPF/ES), na última semana, em busca da adoção de medidas de combate ao alto índice de atropelamento de animais silvestres que está sendo registrado num trecho de 25 quilômetros da BR-101, em Sooretama, Norte do Estado, que corta quatro reservas ambientais (Reserva Biológica de Sooretama, Reserva Natural do Parque da Vale e as Reservas Particulares do Patrimônio Natural Mutum-Preto e Recanto das Antas). Na ocasião, foram discutidas dez propostas para tentar minimizar o problema, de forma emergencial.

Em entrevista ao programa CBN Cotidiano, o procurador da República em Linhares, Paulo Henrique Trazzi, informou que três delas poderão ser implantadas imediatamente por não necessitar de análise financeira dos envolvidos ou adequação da Legislação. "Haverá o cercamento das áreas próximas as passagens subterrâneas para direcionar o curso dos animais; haverá também limpeza dos canais de drenagem utilizados por esses animais, que por comportamento fazem uso da travessia; e o corte de árvores frutíferas próximas ao asfalto, para reduzir a atração dos bichos para a região". Ouça a análise completa da situação da reserva: