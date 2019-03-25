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Trempes e tampas de fogões vão passar por mudanças pelo Inmetro

O objetivo é aumentar a segurança para o consumidor ao manusear panelas

Publicado em 25 de Março de 2019 às 11:38

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

25 mar 2019 às 11:38
O Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) está revisando o regulamento dos fogões para melhorar a segurança desses produtos. A mudança será feita por meio de portaria que deve ser publicada em três meses. Os fabricantes terão 12 meses para se adaptarem. Segundo o Inmetro, a tampa de vidro e as trempes vão passar por revisão para garantirem mais segurança de uso aos consumidores. Quem explica sobre as principais mudanças é o diretor de Avaliação da Conformidade do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), Gustavo Kuster.
 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Gustavo Kuster - 25-03-19

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