Trempes e tampas de fogões vão passar por mudanças pelo Inmetro

O Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) está revisando o regulamento dos fogões para melhorar a segurança desses produtos. A mudança será feita por meio de portaria que deve ser publicada em três meses. Os fabricantes terão 12 meses para se adaptarem. Segundo o Inmetro, a tampa de vidro e as trempes vão passar por revisão para garantirem mais segurança de uso aos consumidores. Quem explica sobre as principais mudanças é o diretor de Avaliação da Conformidade do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), Gustavo Kuster.