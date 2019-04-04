Treinamento para primeiros-socorros passa a ser obrigatório

Professores e funcionários de escolas públicas e privadas deverão ser capacitados em primeiros-socorros. É o que determina a Lei 13.722, de 2018, sancionada e publicada no Diário Oficial da União. A lei foi criada em homenagem a Lucas Begalli Zamora, de 10 anos, que morreu em setembro de 2017, após engasgar com um pedaço de cachorro-quente durante um passeio escolar. E para evitar casos semelhantes, a lei passa a vigorar esta semana.

Nesta quinta-feira, no programa CBN Vitória, o médico Erick Freitas Curi, idealizador do “Salve uma Vida”, que visa a capacitar a população em geral em primeiros-socorros, e o tenente-coronel do Corpo de Bombeiros do ES, Carlos Wagner Borges, falam da importância da nova lei, que ainda precisa ser regulamentada pela Assembleia Legislativa.

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fernanda Queiroz - Dr. Erick Freitas Curi e Carlos Wagner Borges - 04-04-19

O médico Erick Freitas Curi, é presidente da Sociedade Brasileira de Anestesiologistas (SBA), e explica, por exemplo, que com o intuito de levar esse conhecimento para a população em geral, a Sociedade Brasileira de Anestesiologistas já realiza ações como o curso ‘Salve uma Vida’. No curso, que dura em média duas horas e é dividido em teoria e prática, os participantes aprendem a reconhecer e tratar os sinais de obstrução respiratória, fazer o diagnóstico de parada respiratória e parada cardíaca, entre outros.