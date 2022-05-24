Trecho municipalizado da BR-262 em Cariacica vai ganhar passagens de nível para desafogar trânsito

A BR-262, em Cariacica, vai ganhar quatro passagens de nível para desafogar o trânsito. Recentemente, o trecho que corta a cidade foi municipalizado e, portanto, passou a ser de responsabilidade da prefeitura. A via recebeu o nome de avenida Mario Gurgel. A meta é construir quatro viadutos, no nível da pista e eliminar cruzamentos e semáforos que prejudicam o fluxo de trânsito no trecho urbano. É o que explica o prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio, em entrevista à CBN Vitória. Acompanhe!