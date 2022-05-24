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Cidades

Trecho municipalizado da BR-262 em Cariacica vai ganhar passagens de nível para desafogar trânsito

É o que explica o prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio, em entrevista à CBN Vitória

Publicado em 24 de Maio de 2022 às 10:53

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

24 mai 2022 às 10:53
BR-262 em Cariacica
BR-262 em Cariacica Crédito: Vitor Jubini
A BR-262, em Cariacica, vai ganhar quatro passagens de nível para desafogar o trânsito. Recentemente, o trecho que corta a cidade foi municipalizado e, portanto, passou a ser de responsabilidade da prefeitura. A via recebeu o nome de avenida Mario Gurgel. A meta é construir quatro viadutos, no nível da pista e eliminar cruzamentos e semáforos que prejudicam o fluxo de trânsito no trecho urbano. É o que explica o prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio, em entrevista à CBN Vitória. Acompanhe!
A primeira passagem de nível será construída no trecho de acesso ao Estádio Kleber Andrade, um dos mais movimentados da rodovia que corta Cariacica. Euclério Sampaio afirma que pretende fazer a licitação para a obra no próximo mês e iniciar a construção no começo do segundo semestre. O anúncio da obra deve ser feito em 24 de junho, data de aniversário do município. Os outros locais são Alto Lage, Posto Valentim e Jardim América.
Entrevista Fernanda Queiroz - Euclério Sampaio - 24-05-22

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