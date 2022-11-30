Trecho da rodovia ES-010 segue interditado em São Mateus

O Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) informou que um dos trechos da rodovia ES-010, entre os quilômetros 186 e 188, está totalmente interditado devido às fortes chuvas que atingiram o Estado. O DER-ES orienta aos motoristas a realizarem uma rota alternativa pela ES-429, pela Fazenda Palmital, com entrada pela ES-010, no trevo do Fal, para a BR 101. Em entrevista à CBN Vitória, o diretor-presidente do DER-ES, Luiz Cesar Maretto, fala sobre a situação do local. Maretto também detalha a atual situação da Avenida Leitão da Silva, em Vitória.