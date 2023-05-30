Trecho da Lindenberg passará por interdição a partir desta sexta-feira (2)

A interdição total da Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha, que estava programada para ser iniciada na última segunda-feira (29), foi adiada para esta sexta-feira (2). Será interditado o trecho próximo à ponte do Rio Aribiri, na altura de Cobilândia, para o início da fase final das obras da macrodrenagem na via. A intervenção será no sentido Vitória - Vila Velha. O adiamento da obra, que é feita junto ao governo do Estado, ocorreu em razão do solo, que ficou úmido após as chuvas. Segundo a Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb), com o solo úmido, a pavimentação do trecho não pode ser executada. A preparação da interdição será iniciada nesta quinta-feira (1º) e o trecho será interditado na manhã de sexta (2). Em entrevista à CBN Vitória, o engenheiro responsável pela obra, Felipe Dadalto Ewald, detalha o assunto. Com a interdição, os motoristas que realizam o trajeto Vitória - Vila Velha devem ficar atentos, pois o fluxo será remanejado para as duas vias opostas ao trecho afetado nos próximos 30 dias. A Sedurb informa que a previsão para a finalização das obras de construção de galerias na Av. Carlos Lindenberg é para o final do mês de julho. Ouça a conversa completa!