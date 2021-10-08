Trecho da BR 262 poderá contar com segunda faixa para reduzir trânsito nos finais de semana

Entidades de classe, sindicatos, empresários e a Polícia Rodoviária Federal no Espírito Santo (PRF-ES) voltaram nessa semana a discutir ações e alternativas para minimizar o transtorno do tráfego pesado nos finais de semana e feriados na BR 262, antiga demanda dos motoristas que trafegam pela região. Em entrevista à CBN Vitória, o superintendente executivo da PRF-ES, Ricardo Alves Santos, detalha o que foi levantado no encontro e as soluções apontadas pelas instituições. Entre elas a criação de um segunda faixa para melhoria do fluxo, descendo as montanhas, em direção a Viana, ou até mesmo medidas de restrição de circulação de alguns veículos de transporte de cargas.