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Entre Campinho e Viana

Trecho da BR 262 poderá contar com segunda faixa para reduzir trânsito nos finais de semana

Ouça entrevista com o superintendente executivo da PRF-ES, Ricardo Alves Santos

Publicado em 08 de Outubro de 2021 às 10:48

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

08 out 2021 às 10:48
Km 22 da BR 262, entrada de Formate, em Viana
Km 22 da BR 262, entrada de Formate, em Viana Crédito: Fernando Madeira
Entidades de classe, sindicatos, empresários e a Polícia Rodoviária Federal no Espírito Santo (PRF-ES) voltaram nessa semana a discutir ações e alternativas para minimizar o transtorno do tráfego pesado nos finais de semana e feriados na BR 262, antiga demanda dos motoristas que trafegam pela região. Em entrevista à CBN Vitória, o superintendente executivo da PRF-ES, Ricardo Alves Santos, detalha o que foi levantado no encontro e as soluções apontadas pelas instituições. Entre elas a criação de um segunda faixa para melhoria do fluxo, descendo as montanhas, em direção a Viana, ou até mesmo medidas de restrição de circulação de alguns veículos de transporte de cargas.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Ricardo Alves Santos - 08-10-21.mp3

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