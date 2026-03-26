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Eleições 2026

TRE orienta: eleitor, não se esqueça de fazer a sua biometria!

Ouça entrevista com a chefe do cartório da 1° Zona Eleitoral (Vitória), Giane Medeiros

Publicado em 26 de Março de 2026 às 11:47

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

26 mar 2026 às 11:47
Biometria
Biometria Crédito: Wilson Dias/Agência Brasil
No contexto de ano de eleições, o Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) tem convocado o eleitorado capixaba que ainda não coletou a biometria para comparecer a um cartório eleitoral e realizar a coleta. Cerca de 70,2% dos eleitores capixabas fizeram o registro. A meta do programa é que 100% do eleitorado esteja cadastrado. O TRE orienta que ao cadastrar a biometria na Justiça Eleitoral o eleitor garante um voto mais seguro, além de trazer outros benefícios, como facilitar o acesso ao nível Ouro na conta Gov.br, por exemplo. O fechamento do cadastro eleitoral ocorrerá no dia 6 de maio. 
O TRE-ES reforça que para evitar filas e possíveis transtornos, recomenda que os cidadãos não deixem para a última hora e compareçam ao Cartório Eleitoral o quanto antes! O TRE iniciou a convocação de quem ainda não fez a biometria por meio de mensagens SMS e por meio de informes nos meios de comunicação, redes sociais e aplicativos de conversa. Em entrevista à CBN Vitória, a chefe do cartório da 1° Zona Eleitoral (Vitória), Giane Medeiros, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Giane Medeiros – 26-03-26.mp3
Turnos de votação: o primeiro turno das eleições está marcado para 4 de outubro. O segundo turno, se houver, vai ocorrer no dia 25 de outubro. Estarão em disputa os cargos de presidente e vice-presidente da República; governador e vice-governador de estado; senador; deputado federal; e deputado estadual.

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