TRE orienta: eleitor, não se esqueça de fazer a sua biometria!

Biometria Crédito: Wilson Dias/Agência Brasil

No contexto de ano de eleições, o Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) tem convocado o eleitorado capixaba que ainda não coletou a biometria para comparecer a um cartório eleitoral e realizar a coleta. Cerca de 70,2% dos eleitores capixabas fizeram o registro. A meta do programa é que 100% do eleitorado esteja cadastrado. O TRE orienta que ao cadastrar a biometria na Justiça Eleitoral o eleitor garante um voto mais seguro, além de trazer outros benefícios, como facilitar o acesso ao nível Ouro na conta Gov.br, por exemplo. O fechamento do cadastro eleitoral ocorrerá no dia 6 de maio.

O TRE-ES reforça que para evitar filas e possíveis transtornos, recomenda que os cidadãos não deixem para a última hora e compareçam ao Cartório Eleitoral o quanto antes! O TRE iniciou a convocação de quem ainda não fez a biometria por meio de mensagens SMS e por meio de informes nos meios de comunicação, redes sociais e aplicativos de conversa. Em entrevista à CBN Vitória, a chefe do cartório da 1° Zona Eleitoral (Vitória), Giane Medeiros, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!

Your browser does not support the audio element. CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Giane Medeiros – 26-03-26.mp3