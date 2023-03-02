TRE-ES propõe medidas para reduzir filas em locais de votação

O presidente do Tribunal Regional Eleitoral do ES (TRE-ES), José Paulo Calmon Nogueira da Gama, apresentou propostas com sugestões para reduzir as filas dos eleitores em locais de votação, principalmente, nos dias de eleições gerais. As medidas foram sugeridas pelo desembargador capixaba durante a 80ª Assembleia do Colégio de Presidentes dos Tribunais Regionais Eleitorais (Coptrel), realizada nos dias 23 e 24 de fevereiro, em São Luís (MA). A indicação, aprovada e inserida na Carta de São Luís, será encaminhada ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o presidente do TRE do Espírito Santo, José Paulo Calmon, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!