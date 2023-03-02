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TRE-ES propõe medidas para reduzir filas em locais de votação

Ouça entrevista com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do ES (TRE-ES),  José Paulo Calmon Nogueira da Gama

Publicado em 02 de Março de 2023 às 11:05

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

02 mar 2023 às 11:05
Urna eletrônica
Urna eletrônica Crédito: Divulgação/TSE
O presidente do Tribunal Regional Eleitoral do ES (TRE-ES), José Paulo Calmon Nogueira da Gama, apresentou propostas com sugestões para reduzir as filas dos eleitores em locais de votação, principalmente, nos dias de eleições gerais. As medidas foram sugeridas pelo desembargador capixaba durante a 80ª Assembleia do Colégio de Presidentes dos Tribunais Regionais Eleitorais (Coptrel), realizada nos dias 23 e 24 de fevereiro, em São Luís (MA). A indicação, aprovada e inserida na Carta de São Luís, será encaminhada ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o presidente do TRE do Espírito Santo, José Paulo Calmon, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
Entrevista Fernanda Queiroz - José Paulo Calmon Nogueira da Gama - 02-03-23.mp3
A proposta apresentada pelo presidente do TRE-ES, caso seja aprovada pelo TSE, será implementada com foco nas eleições gerais de 2026, quando os eleitores deverão escolher candidatos para cinco cargos eletivos (presidente, governador, senador (2), deputado federal e deputado estadual ou distrital. Por causa da grande quantidade de opções, do envelhecimento natural dos votantes em território nacional e do aumento da quantidade de eleitores, é esperado que aconteça o mesmo problema registrado durante as eleições gerais de 2018 e 2022, com o surgimento de filas nos locais de votação.

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