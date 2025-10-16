TRE-ES dá início ao agendamento da biometria em 15 cidades prioritárias

Com o avanço do calendário para as eleições de 2026, a Justiça Eleitoral está intensificando a campanha de coleta biométrica em diversas regiões do país. No Espírito Santo, 15 municípios estão sob atenção especial: nesses locais, apenas um terço dos eleitores já cadastrou as digitais. A meta da instituição é chegar a 80% até o fim do ano. Outras ações para incentivar a regularização do título incluem carros de som, cartazes e recados no WhatsApp. Para entender melhor a importância da biometria, a CBN Vitória conversa com o Secretário de Tecnologia da Informação do Tribunal Regional Eleitoral no Espírito Santo (TRE-ES), Danilo Marchiori, que esclarece as principais dúvidas sobre os agendamentos. Ouça a conversa completa!