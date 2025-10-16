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Eleições

TRE-ES dá início ao agendamento da biometria em 15 cidades prioritárias

Ouça detalhes na entrevista com o secretário de Tecnologia da Informação do TRE, Danilo Marchiori

Publicado em 16 de Outubro de 2025 às 11:35

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

16 out 2025 às 11:35
Biometria
Biometria Crédito: Wilson Dias/Agência Brasil
Com o avanço do calendário para as eleições de 2026,  a Justiça Eleitoral está intensificando a campanha de coleta biométrica em diversas regiões do país. No Espírito Santo, 15 municípios estão sob atenção especial: nesses locais, apenas um terço dos eleitores já cadastrou as digitais. A meta da instituição é chegar a 80% até o fim do ano. Outras ações para incentivar a regularização do título incluem carros de som, cartazes e recados no WhatsApp. Para entender melhor a importância da biometria, a CBN Vitória conversa com o Secretário de Tecnologia da Informação do Tribunal Regional Eleitoral no Espírito Santo (TRE-ES), Danilo Marchiori, que esclarece as principais dúvidas sobre os agendamentos. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Danilo Marchiori - 16-10-25.mp3
MUNICÍPIOS EM FOCO: 15
1. Afonso Cláudio
2. Alfredo Chaves
3. Barra de São Francisco
4. Conceição da Barra
5. Ecoporanga
6. Guaçuí
7. Iconha
8. Jaguaré
9. Montanha
10. Nova Venécia
11. Pancas
12. Pedro Canário
13. Pinheiros
14. São Gabriel da Palha
15. Venda Nova do Imigrante

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