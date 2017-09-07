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Travessia turística de 6 min pode começar neste verão

Ouça a entrevista do secretário de Desenvolvimento e Mobilidade de Vila Velha, Antônio Marcus Machado

Publicado em 07 de Setembro de 2017 às 11:55

Publicado em 

07 set 2017 às 11:55
O projeto de retorno das Ecobalsas - no projeto de reativação do sistema Aquaviário capixaba - já começa a ganhar novos contornos. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o secretário de Desenvolvimento e Mobilidade de Vila Velha, Antônio Marcus Machado, trouxe mais detalhes sobre o retorno do terminal aquaviário.
Segundo o secretário, a travessia terá características turísticas, num primeiro momento nos fins de semana e que faça a rota da Prainha, em Vila Velha, até a Praça do Papa, em Vitória, em um trajeto de seis minutos. Estima-se que o valor do trajeto, seja de R$ 3,00. “Já temos uma empresa interessada em fazer o serviço da travessia e tendo a parte legal e física, a oferta do serviço será rápida”, destaca.
Entrevista - Paulo Rogério - Antônio Marcus Machado - 21.27s - 07-09-17

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