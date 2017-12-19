Travessia entre Vila Velha e Vitória poderá começar ainda neste verão

Modelo de Ecobalsa que será usada na travessia Crédito: Foto: Divulgação

A travessia turística do Parque da Prainha, em Vila Velha, até a Praça do Papa, em Vitória, por meio de ecobalsas ganha um novo passo. Nesta terça-feira (19) as prefeituras de Vila Velha e Vitória assinam um protocolo de intenções para a implantação do sistema de transporte.

Em entrevista à rádio CBN Vitória, o secretário municipal de Desenvolvimento Urbano e Mobilidade de Vila Velha, Antônio Marcos Machado, adiantou que após a assinatura do protocolo e a publicação dos decretos pelas duas prefeituras, o serviço já estará apto a funcionar, o que pode acontecer ainda neste verão. Antônio Marcos destaca que já há, inclusive, um investidor pronto para operar. Segundo ele, o interessado já teria adquirido duas ecobalsas similares as que são usadas no Rio de Janeiro, na lagoa de Marapendi.

A estimativa é que as embarcações possam transportar até 110 passageiros e 50 bicicletas. O trajeto da Prainha até a Praça do Papa será de aproximadamente dez minutos. Segundo Antônio Marcos, as viagens terão intervalo de 30 minutos e o custo estimado da passagem será de R$ 3,20.