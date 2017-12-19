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Transporte Aquaviário

Travessia entre Vila Velha e Vitória poderá começar ainda neste verão

Um investidor capixaba já estaria pronto para operar com duas ecobalsas similares as que são usadas no Rio de Janeiro, na lagoa de Marapendi

Publicado em 19 de Dezembro de 2017 às 11:56

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

19 dez 2017 às 11:56
Modelo de Ecobalsa que será usada na travessia Crédito: Foto: Divulgação
A travessia turística do Parque da Prainha, em Vila Velha, até a Praça do Papa, em Vitória, por meio de ecobalsas ganha um novo passo. Nesta terça-feira (19) as prefeituras de Vila Velha e Vitória assinam um protocolo de intenções para a implantação do sistema de transporte.
Em entrevista à rádio CBN Vitória, o secretário municipal de Desenvolvimento Urbano e Mobilidade de Vila Velha, Antônio Marcos Machado, adiantou que após a assinatura do protocolo e a publicação dos decretos pelas duas prefeituras, o serviço já estará apto a funcionar, o que pode acontecer ainda neste verão. Antônio Marcos destaca que já há, inclusive, um investidor pronto para operar. Segundo ele, o interessado já teria adquirido duas ecobalsas similares as que são usadas no Rio de Janeiro, na lagoa de Marapendi.
A estimativa é que as embarcações possam transportar até 110 passageiros e 50 bicicletas. O trajeto da Prainha até a Praça do Papa será de aproximadamente dez minutos. Segundo Antônio Marcos, as viagens terão intervalo de 30 minutos e o custo estimado da passagem será de R$ 3,20.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Antônio Marcos Machado - 19-12-17

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