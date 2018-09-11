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Travessia de balsa entre Vitória e Vila Velha ainda sem previsão

Publicado em 11 de Setembro de 2018 às 18:58

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

11 set 2018 às 18:58
O tema da mobilidade urbana é um dos assuntos em destaque junto aos capixabas. E um dos destaques, ao longo dos últimos anos, tem sido com relação à proposta é o da travessia turística do Parque da Prainha, em Vila Velha, até a Praça do Papa, em Vitória, por meio de ecobalsas. Em março deste ano, a expectativa era de que o tempo do trajeto, ficasse 3 e 5 minutos. No entanto, empresa e prefeituras ainda não têm um prazo para o início das operações. Segundo o Secretário de Governo de Vila Velha, Saturnino Mauro, até o momento a Prefeitura continua aguardando que as empresas interessadas (Ecobalsas e VJB) façam o devido licenciamento junto à Capitania dos Portos. Confira na entrevista.
Entrevista - Fabio Botacin - Saturnino Mauro - 11-09-18.mp3

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