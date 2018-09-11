Travessia de balsa entre Vitória e Vila Velha ainda sem previsão

O tema da mobilidade urbana é um dos assuntos em destaque junto aos capixabas. E um dos destaques, ao longo dos últimos anos, tem sido com relação à proposta é o da travessia turística do Parque da Prainha, em Vila Velha, até a Praça do Papa, em Vitória, por meio de ecobalsas. Em março deste ano, a expectativa era de que o tempo do trajeto, ficasse 3 e 5 minutos. No entanto, empresa e prefeituras ainda não têm um prazo para o início das operações. Segundo o Secretário de Governo de Vila Velha, Saturnino Mauro, até o momento a Prefeitura continua aguardando que as empresas interessadas (Ecobalsas e VJB) façam o devido licenciamento junto à Capitania dos Portos. Confira na entrevista.