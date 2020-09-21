Trauma de face é um dos principais indicativos de feminicídio

Marcas da violência contra a mulher. Uma pesquisa, realizada no hospital Jayme dos Santos Neves, na Serra, analisou os prontuários eletrônicos de 62 mulheres entre 17 e 60 anos, de 2013 a 2018. O estudo revelou que o trauma facial pode ser considerado um importante marcador de tentativa de feminicídio. O objetivo do estudo, que foi publicado em uma revista científica internacional, foi realizar um levantamento epidemiológico de trauma facial em mulheres que sofreram agressão física por parceiro íntimo, como relata a cirurgiã Buco-Maxilo-Facial e coordenadora do Capítulo do Espírito Santo do Colégio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, Gabriela Mayrink, uma das responsáveis pelo estudo.

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fernanda Queiroz - Gabriela Mayrink - 21-09-20

MAIS INFORMAÇÕES DA PESQUISA:

- A idade média das pacientes mais atingidas por trauma de face foi entre 20 e 29 anos (33,9%) e 50% das pacientes eram de raça mista. Quando separados por dias da semana, o trauma facial foi mais comumente infligido aos domingos (24,2%) e aos sábados (22,6%)

- Das 62 mulheres incluídas no estudo, 47 tiveram fraturas faciais e sete tiveram mais de uma fratura. 40 fraturas (72,7%) estavam no terço médio e superior da face, enquanto 15 fraturas (27,3%) estavam no terço inferior da face