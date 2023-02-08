Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Família de Vitória luta na Justiça por tratamento de jovem com câncer
Saúde

Família de Vitória luta na Justiça por tratamento de jovem com câncer

"Cart-T Cell", de custo milionário, é apontado como a uma única esperança de curar o jovem; entenda como ele funciona e porque é tão caro

Publicado em 08 de Fevereiro de 2023 às 12:59

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

08 fev 2023 às 12:59
Cart-T Cell Therapy
Cart-T Cell Therapy Crédito: National Cancer Institute
Uma família de Vitória trava uma batalha na Justiça para que o plano de saúde custeie o tratamento de um jovem de 26 anos que foi diagnosticado com Linfoma de Hodgkin, um tipo de câncer. Os familiares alegam que travam uma batalha judicial, desde 2016, para que o tratamento "Cart-T Cell Therapy" seja custeado. O tratamento é de custo milionário e apontado como a uma única esperança de curar o jovem. O médico hematologista Douglas Covre Stocco explica como ele funciona e porque é tão caro. Acompanhe!
Entrevista Patricia Vallim - Douglas Covre Stocco - 08-02-23.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Câmara de Vila Velha elege novo presidente para o biênio 2027/2028

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados