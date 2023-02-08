Família de Vitória luta na Justiça por tratamento de jovem com câncer

Uma família de Vitória trava uma batalha na Justiça para que o plano de saúde custeie o tratamento de um jovem de 26 anos que foi diagnosticado com Linfoma de Hodgkin, um tipo de câncer. Os familiares alegam que travam uma batalha judicial, desde 2016, para que o tratamento "Cart-T Cell Therapy" seja custeado. O tratamento é de custo milionário e apontado como a uma única esperança de curar o jovem. O médico hematologista Douglas Covre Stocco explica como ele funciona e porque é tão caro. Acompanhe!
Entrevista Patricia Vallim - Douglas Covre Stocco - 08-02-23.mp3