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Transtorno de acumulação: entenda o que é e como identificar

A entrevistada é a psicóloga e neuropsicóloga, Deborah Williamson Passos

Publicado em 22 de Janeiro de 2022 às 11:52

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

22 jan 2022 às 11:52
Acúmulo, livros, organização
Acúmulo, livros, organização Crédito: Pixabay
Você conhece uma pessoa que tem dificuldade persistente de descartar ou se desfazer de bens, objetos e materiais, independentemente do valor real deles? Isso não é apenas uma característica que pode ser considerada de uma pessoa "acumuladora". Ela pode está ligada a característica de um transtorno de acumulação. Em entrevista à CBN Vitória, a psicóloga e neuropsicóloga Deborah Williamson Passos, que tem experiência no atendimento a pessoas que sofrem de desorganização crônica e que estão em situação de acúmulo, fala sobre o assunto. "As pessoas não acumulam apenas o que tem valor financeiro pra elas. Temos, então, um transtorno de acumulação e é importante a gente entender que as pessoas sofrem com isso. O processo de enfrentar essa situação, de abrir mãos é uma escolha, é cansativo", explica. Ouça as explicações completas!
Entrevista - Patricia Vallim - Deborah Williamson Passos - 22-01-22

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