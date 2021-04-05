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Transporte: Transcol sem circular esta semana na Grande Vitória

Nesta entrevista, o secretário de Estado de Mobilidade, Fábio Damasceno também fala sobre ampliação da Terceira Ponte e o projeto do Aquaviário

Publicado em 05 de Abril de 2021 às 11:09

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

05 abr 2021 às 11:09
A partir desta segunda-feira (5), volta a vigorar no Espírito Santo a classificação dos 78 municípios capixabas pelo Mapa de Gestão de Risco para a pandemia do novo coronavírus. 37 cidades estão no risco extremo; 39 no risco alto e apenas duas classificadas em risco moderado: Ibitirama e Conceição da Barra. Nenhuma cidade do Estado está no risco baixo, o que indica o nível elevado de transmissão da Covid-19 no ES.
O transporte público coletivo permanecerá suspenso por mais uma semana no Espírito Santo, em uma tentativa de impedir aglomerações nos coletivos e, assim, frear o avanço da Covid-19 sobre o Estado. A suspensão vale até o próximo domingo (11). As linhas intermunicipais, por sua vez, poderão circular com capacidade reduzida em 50%. Os ônibus interestaduais e a linha de trem Vitória a Minas permanecem proibidos de trafegarem pelo ES esta semana. 
A partir do dia 12 de abril haverá também um escalonamento para uso do transporte de passageiros na Região Metropolitana. Trabalhadores da indústria deverão preferencialmente acessar os ônibus até as 7h, os de serviços, das 7h às 9h, e comércio, das 9h até as 11h, como explica em entrevista à CBN Vitória, o secretário estadual de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno. Nesta entrevista, Damasceno também fala sobre ampliação da Terceira Ponte e o projeto do Aquaviário.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Fabio Damasceno - 05-04-21

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