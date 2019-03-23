Transporte público precisa ser repensado na GV, defende especialista

Dados do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES) apontam que, em 2018, a Grande Vitória atingiu uma frota de 617.987 veículos, enquanto que a população da Região Metropolitana é de 1.951.673 habitantes. Dessa forma, chegamos a uma média proporcional de 3 pessoas para cada veículo. Em entrevista à CBN Vitória, o engenheiro de tráfego e professor do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), Leivisgton Jansen, destaca que esta frota nunca poderia circular simultaneamente, pois não haveria espaço suficiente.