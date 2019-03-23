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REGIÃO METROPOLITANA

Transporte público precisa ser repensado na GV, defende especialista

Segundo Leivisgton Jansen, se a frota de mais de 600 mil veículos fosse toda para a rua, não haveria espaço suficiente e a cidade entraria em colapso

Publicado em 23 de Março de 2019 às 11:26

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

23 mar 2019 às 11:26
Dados do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES) apontam que, em 2018, a Grande Vitória atingiu uma frota de 617.987 veículos, enquanto que a população da Região Metropolitana é de 1.951.673 habitantes. Dessa forma, chegamos a uma média proporcional de 3 pessoas para cada veículo. Em entrevista à CBN Vitória, o engenheiro de tráfego e professor do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), Leivisgton Jansen, destaca que esta frota nunca poderia circular simultaneamente, pois não haveria espaço suficiente.
Isso mostra, segundo o professor, que existe potencial de parar uma cidade se todos os carros estiverem circulando. Leivisgton Jansen reforça a necessidade de melhoria do transporte público, que precisa ser reinventado e o atual modelo repensado.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Leivistton Jansen - 23-03-19.mp3

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