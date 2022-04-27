Transporte de pessoas com dificuldade de locomoção segue paralisado em Vitória

O serviço Porta a Porta, que atende cerca de 400 pessoas em Vitória, que utilizam cadeira de rodas ou apresentam dificuldade de locomoção, segue paralisado. A suspensão do serviço tem atrapalhado o dia a dia daqueles que dependem do transporte para ter acesso a tratamentos de saúde, escola e trabalho. O serviço disponibilizado pela Prefeitura de Vitória está paralisado desde março. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória, Alex Mariano, fala sobre o assunto.

Segundo a Setran, a empresa que prestava o serviço não teve interesse em renovar o contrato, o que provocou sua interrupção. O edital de credenciamento está aberto e a expectativa é de que no início do próximo mês as propostas que surgirem sejam conhecidas. Alex Mariano explicou que a prefeitura está reajustando o valor pago pela viagem de origem/destino, dos atuais R$ 76,00 para R$ 96,00, para atrair interessados. Os pacientes cadastrados no Porta a Porta e que fazem hemodiálise estão sendo transportados pela secretaria municipal de Saúde.