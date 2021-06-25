Transporte irregular de crianças na mira da fiscalização no trânsito da Serra

Assento de segurança infantil - a "cadeirinha" - no banco traseiro do veículo Crédito: Freepik

Levamento realizado pelo Departamento de Operações de Trânsito (DOT) do município da Serra aponta que nos primeiros meses deste ano foram registrados na cidade mais de 80 infrações por transporte inadequado de crianças em automóveis ou motocicletas. Em entrevista à CBN Vitória, o diretor do DOT, Fábio Alves, traz mais detalhes sobre o perfil dessas ocorrências. O diretor lembra que as regras de trânsito passaram por mudanças recentes. A partir de abril deste ano, com a Lei nº 14.071, popularmente conhecida como Nova Lei de Trânsito, um dos destaques é que "as crianças com idade inferior a 10 (dez) anos que não tenham atingido 1,45 m (um metro e quarenta e cinco centímetros) de altura devem ser transportadas nos bancos traseiros, em dispositivo de retenção adequado para cada idade, peso e altura".

De acordo com a nova legislação, quem descumprir essas orientações poderá ser notificada em infração gravíssima, com multa de R$ 293,47, sete pontos e remoção do veículo. O uso dos equipamentos de proteção é obrigatório. Segundo o diretor, o transporte correto de crianças é um dos principais assuntos abordados nas ações educativas promovidas pelo departamento. “Levar as crianças de modo correto é uma atitude que evita multa, e, mais importante, pode salvar vidas”, explica. Ouças as explicações completas!

AS REGRAS:

Bebê conforto: indicado para crianças de até um ano de idade e até 13 kg;

Cadeirinha: utilizada para crianças de 1 a 4 anos de idade, que tenham entre 9 e 18 kg;

Assento de elevação: indicado para crianças de 4 a 7 anos e meio de idade que não tenham atingido 1,45 m de altura, com peso entre 15 e 36 kg;

Banco traseiro com cinto de segurança: crianças com mais de sete anos e meio de idade até 10 anos que ainda não tenham atingido 1,45 m de altura.

A criança só pode se sentar no banco da frente a partir dos dez anos de idade, com exceção das picapes sem bancos traseiros. Mas não tenha pressa, o banco de trás é mais seguro até para adultos.

Vale lembrar que descumprir essas orientações continua sendo infração gravíssima com multa de R$ 293,47, sete pontos e remoção do veículo. O uso dos equipamentos de proteção é obrigatório.