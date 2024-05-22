Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Fique de olho!

Transporte escolar: o que ficar atento no serviço de vans!

Ouça entrevista com o gerente de Fiscalização de Trânsito do Detran-ES, Jederson Lobato

Publicado em 22 de Maio de 2024 às 10:49

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

22 mai 2024 às 10:49
Faixa amarela com
Faixa amarela com "escolar" escrito em preto identifica transporte escolar Crédito: Divulgação Detran-ES
A van escolar que caiu de um barranco no bairro Alvorada e ficou tombada na Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha, na manhã da terça-feira (21), é clandestina, segundo o Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES). O órgão explicou que o veículo tem placa particular, ou seja, poderia ser utilizado pela motorista no dia a dia. Mas, como não tem placas vermelhas, obrigatórias para vans escolares, o veículo não poderia transportar crianças para instituições de ensino. O Detran-ES explicou que a regularidade dos veículos de transporte escolar e dos condutores pode ser consultada por qualquer pessoa no site www.detran.es.gov.br/transporte-escolar. Em entrevista à CBN Vitória, o gerente de Fiscalização de Trânsito do Detran-ES, Jederson Lobato, fala sobre o que ficarmos atentos na hora da contratação de um serviço de van escolar. 
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Jederson Lobato - 22-05-24.mp3
Como saber se o transporte escolar está regularizado?
O transporte escolar considera-se regular quando o veículo possui Termo de Autorização em vigor e o condutor, bem como o acompanhante (quanto houverem crianças menores de 09 anos), possuem Autorização específica dentro do prazo de validade, conforme modelo ao lado direito.
Ambos os documentos são emitidos pelo DETRAN|ES, que visando facilitar o acesso à informação e dar transparência aos serviços públicos, disponibiliza ferramenta de pesquisa da regularidade dos veículos e agentes envolvidos no transporte escolar.
A regularidade do veículo também pode ser aferida através da verificação do QR Code (à direita) que vai fixado no para-brisa do veículo, o qual ao ser capturado por câmera fotográfica de smartphone o remete a endereço em web site com as informações do veículo, incluído a validade da autorização.
Como denunciar o transporte escolar irregular?
Caso o cidadão se depare com algum veículo ou condutor que tenha suspeitas de serem irregulares poderão denuncia-los ao poder público por meio da Polícia Militar, pelo 190, ou à Ouvidora-geral do Estado, pelo telefone 0800 022 11 17 ou e-mail [email protected], indicando o local onde ocorre a irregularidade, com o nome da escola, para agilizar o procedimento de fiscalização.
Como ser um transportador escolar regularizado:
Para ser um transportador escolar regular o interessado deve reunir três requisitos: veículo regular, condutor regular e acompanhante regular (somente quanto houverem crianças menores de 09 anos).
Para regularizar o veículo o interessado deve:
Caracterizar o veículo com faixas horizontais identificadoras;
Realizar a regularização do Cronotacógrafo do veículo a cada dois anos.
Colocar o veículo na categoria de ALUGUEL, com placas vermelhas;
Fazer inspeção de segurança veicular semestralmente em uma Instituição Técnica Licenciada, e;
Comparecer ao DETRAN|ES para emissão do Termo de Autorização semestral.
A regularização da condução de transporte habilitação o interessado deve:
Possuir mais de 21 anos;
Possuir CNH com categoria D;
Realizar Curso para Condutor de Transporte Escolar em empresa credenciada ao DETRAN|ES;
Não possuir multas incompatíveis com a atividade, e;
E apresentar Certidão Negativa Criminal para os crimes incompatíveis com a atividades descritos no art. 329 do CTB.
Os acompanhantes de menores de 09 anos devem ter:
Possuir mais de 18 anos, e;
E apresentar Certidão Negativa Criminal para os crimes incompatíveis com a atividades descritos no art. 329 do CTB.
[fonte: Detran-ES]

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Policiais chegaram ao endereço após denúncias de que homens armados suspeitos de invadir uma residência e ameaçar moradores teriam retornado ao local
PM recupera celular furtado de delegacia durante apreensão de arma em São Mateus
34° Recall de Marcas se aproxima e gera grande expectativa para o mercado capixaba
Torcida brasileira
Seleção vê vaias virarem festa em noite de apoio de organizada profissional

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados