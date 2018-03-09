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Transporte de pedras nas BRs continua a causar acidentes

Publicado em 09 de Março de 2018 às 18:45

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

09 mar 2018 às 18:45
Um perigo que ronda nas estradas capixabas. Excessos de peso nos veículos de carga que trafegam nas BRs continuam a preocupar e gerar acidentes. Na última quarta-feira (7), por exemplo, uma carrega carregada de granito tombou no km 215 da BR-101, em Ibiraçu, Norte do Espírito Santo. Mais um acidente envolvendo o transporte de granito.
Nesta edição do CBN Cotidiano, Liemar Pretti, presidente do Sindicato de Empresas de Transporte de Cargas (Transcares), detalha o tema e explica como vem sendo realizada a fiscalização sobre esse tipo de veículos nas estradas.
Entrevista - Fabio Botacin - Liomar Pretti - 09-03-18.mp3

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