Transporte de pedras nas BRs continua a causar acidentes

Um perigo que ronda nas estradas capixabas. Excessos de peso nos veículos de carga que trafegam nas BRs continuam a preocupar e gerar acidentes. Na última quarta-feira (7), por exemplo, uma carrega carregada de granito tombou no km 215 da BR-101, em Ibiraçu, Norte do Espírito Santo. Mais um acidente envolvendo o transporte de granito.
Nesta edição do CBN Cotidiano, Liemar Pretti, presidente do Sindicato de Empresas de Transporte de Cargas (Transcares), detalha o tema e explica como vem sendo realizada a fiscalização sobre esse tipo de veículos nas estradas.
Entrevista - Fabio Botacin - Liomar Pretti - 09-03-18.mp3