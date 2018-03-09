Transporte de pedras nas BRs continua a causar acidentes

Um perigo que ronda nas estradas capixabas. Excessos de peso nos veículos de carga que trafegam nas BRs continuam a preocupar e gerar acidentes. Na última quarta-feira (7), por exemplo, uma carrega carregada de granito tombou no km 215 da BR-101, em Ibiraçu, Norte do Espírito Santo. Mais um acidente envolvendo o transporte de granito.