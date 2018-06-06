Transparência lança documento com propostas de combate à corrupção

Em meio aos debates sobre ética, corrupção e as eleições 2018, a Transparência Internacional propôs, nesta terça-feira (5), dezenas de medidas para combater a corrupção no Brasil. As propostas são divididas em 12 blocos temáticos, que incluem melhorias no combate e prevenção da corrupção; responsabilizar os partidos que cometerem as infrações; e projetos para o tema ser lidado em conjunto com o setor privado.

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Outra medida tenta regulamentar a prática de influenciar decisões políticas - o chamado lobby. Bruno Brandão, Diretor executivo da Transparência Internacional - Brasil, explica detalhes do documento. “A campanha busca prover informação, porque neste ano os eleitores têm à disposição a melhor arma para combater a corrupção, que é através do voto”, explica. Em entrevista ao CBN Cotidiano, ele detalha o assunto. Confira!

ALGUMAS PROPOSTAS:

> Institui o Sistema Nacional de Controle Social e Integridade Pública (SNCSI) e dá outras providências

> Estabelece as diretrizes para a Política Nacional de Prevenção à Corrupção nas Contratações Públicas

> Dispõe sobre a participação da sociedade no processo legislativo, amplia a transparência durante a tramitação e votação das proposições legislativas, prevê a assinatura digital para projetos de lei de iniciativa popular, reforça a autonomia do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar e dá outras providências

> Anticorrupção nas escolas: Altera os arts. 32 e 35-A da Lei nº 9.394, e 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), para inserir novos conteúdos obrigatórios no currículo dos ensinos fundamental e médio.

> Autorização da Prisão Preventiva de Parlamentares

> Processo Seletivo para Cargos em Comissão