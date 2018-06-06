Transparência lança documento com propostas de combate à corrupção

Em meio aos debates sobre ética, corrupção e as eleições 2018, a Transparência Internacional propôs, nesta terça-feira (5), dezenas de medidas para combater a corrupção no Brasil. As propostas são divididas em 12 blocos temáticos, que incluem melhorias no combate e prevenção da corrupção; responsabilizar os partidos que cometerem as infrações; e projetos para o tema ser lidado em conjunto com o setor privado.
Entrevista - Fabio Botacin - Bruno Brandão - 06-06-18.mp3
Outra medida tenta regulamentar a prática de influenciar decisões políticas - o chamado lobby. Bruno Brandão, Diretor executivo da Transparência Internacional - Brasil, explica detalhes do documento. “A campanha busca prover informação, porque neste ano os eleitores têm à disposição a melhor arma para combater a corrupção, que é através do voto”, explica. Em entrevista ao CBN Cotidiano, ele detalha o assunto. Confira!
ALGUMAS PROPOSTAS:
> Institui o Sistema Nacional de Controle Social e Integridade Pública (SNCSI) e dá outras providências
> Estabelece as diretrizes para a Política Nacional de Prevenção à Corrupção nas Contratações Públicas
> Dispõe sobre a participação da sociedade no processo legislativo, amplia a transparência durante a tramitação e votação das proposições legislativas, prevê a assinatura digital para projetos de lei de iniciativa popular, reforça a autonomia do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar e dá outras providências
> Anticorrupção nas escolas: Altera os arts. 32 e 35-A da Lei nº 9.394, e 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), para inserir novos conteúdos obrigatórios no currículo dos ensinos fundamental e médio.
> Autorização da Prisão Preventiva de Parlamentares
> Processo Seletivo para Cargos em Comissão
> Aumenta pena para crimes de corrupção: Altera dispositivos do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, para majorar as penas de crimes contra a administração pública, estabelecer uma causa geral de aumento de pena para crimes de colarinho branco e condicionar benefícios penais, nesses casos, ao ressarcimento do dano, além de alterar dispositivos para suprimir a regulação específica do crime de corrupção em leis especiais.