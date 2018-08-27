Transparência Internacional elenca desafios no combate à corrupção

A Carta Magna garante o direito ao voto de jovens a partir dos 16 anos. Desde muito cedo é importante reconhecer o papel nas eleições e identificar parâmetros para fazer o voto correto. O envolvimento de candidatos com a corrupção é um dos principais fatores que geram insegurança na escolha. Diante deste cenário, a Transparência Internacional lançou um pacote de Novas Medidas Contra a Corrupção. Nicole Verillo Campello, Especialista em gestão de políticas públicas e responsável pelo Centro de Apoio e Incidência Anticorrupção da Transparência Internacional - Brasil, participa nesta segunda-feira (27) e terça-feira (28) de eventos envolvendo o tema no Espírito Santo.
A Transparência Capixaba - que é o comitê local dessa campanha - realiza sabatina com os candidatos ao governo do Estado hoje, a partir das 17 horas, na Serra. 10 jovens que votarão nesta eleição para o cargo de chefe do Executivo estadual vão poder questionar e interagir com os postulantes ao cargo do governador. O pacote anticorrupção envolve 70 medidas e 12 blocos.
Entrevista - Fabio Botacin - Nicole Verilo - 27-08-18.mp3