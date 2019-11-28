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reeleição do presidente

Transparência Capixaba analisa "votação relâmpago" da Assembleia

A votação relâmpago, sem o devido tempo para o debate, com tamanha antecedência ao biênio 2021/22 precisa ser melhor explicada, segundo avalia Rodrigo Rossoni

Publicado em 27 de Novembro de 2019 às 21:00

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

27 nov 2019 às 21:00
Assembleia Legislativa Crédito: Tati Beling/Ales
A votação que reconduziu o deputado Erick Musso à presidência da Assembleia, para o próximo biênio 2021-2023, é alvo de análise da ONG Transparência Capixaba. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o Secretário-Geral da Transparência Capixaba, Rodrigo Rossoni, diz que isso desperta um estranhamento em relação ao processo. "Não há o que se questionar, do ponto de vista da legalidade e do tecnicismo do processo de eleição, que obedeceu ao regimento interno. Porém, causa estranhamento a aprovação da PEC, que alterou a data de eleição da mesa diretora, deixando-a ao livre arbítrio do presidente da casa, ocorrida há dois dias e, portanto, dando a aparência de que houve uma manobra para acelerar o processo de eleição".
 Ouça:
Entrevista - Fabio Botacin - Rodrigo Rossoni - 27-11-19

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