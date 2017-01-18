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ENTREVISTA

Transparência Capixaba alerta para excesso de comissionados nas administrações

"É preciso que esses cargos sejam preenchidos com critério, em qualquer administração", defende Edmar Camata

Publicado em 18 de Janeiro de 2017 às 10:21

Publicado em 

18 jan 2017 às 10:21
Levantamento do jornal A Gazeta aponta que um em cada quatro servidores comissionados de prefeituras na Grande Vitória é filiado a algum partido político. Foi o que mostrou o cruzamento do banco de dados de servidores municipais com o da Justiça Eleitoral.
Para a ONG Transparência Capixaba é necessário que se olhe com maior atenção para o preenchimento dessas vagas. É o que alerta o secretário-geral da Transparência, Edmar Camata. "É preciso que esses cargos sejam preenchidos com critério, em qualquer administração", defende. 
Entrevista - Patricia Vallim - Edmar Camata - 18-01-17

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