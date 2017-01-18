Transparência Capixaba alerta para excesso de comissionados nas administrações

Levantamento do jornal A Gazeta aponta que um em cada quatro servidores comissionados de prefeituras na Grande Vitória é filiado a algum partido político. Foi o que mostrou o cruzamento do banco de dados de servidores municipais com o da Justiça Eleitoral.
Para a ONG Transparência Capixaba é necessário que se olhe com maior atenção para o preenchimento dessas vagas. É o que alerta o secretário-geral da Transparência, Edmar Camata. "É preciso que esses cargos sejam preenchidos com critério, em qualquer administração", defende.
Entrevista - Patricia Vallim - Edmar Camata - 18-01-17