Transmissão se deu no contato interpessoal, sem a devida higienização

Água de reservatório contribuiu para a transmissão dos casos graves de gastroenterite registrados nos meses de março e abril deste ano em uma creche em Vila Velha. Mas a principal causa apontada para proliferação foi o contato entre as pessoas, sem a devida higienização. É o que apontam os estudos e análises presentes em relatório divulgado esta semana pela força-tarefa criada pelo SUS para conter o surto da doença que afetou 37 pessoas, inclusive causando o óbito de uma criança de dois anos de idade.

Em entrevista ao programa CBN Vitória, o coordenador do Laboratório Central de Saúde Pública do Espírito Santo (Lacen/ES), Rodrigo Ribeiro Rodrigues, detalha toda a cronologia da investigação. Rodrigo Rodrigues destaca que como bactérias não são transmitidas no ar, a investigação partiu da eliminação das fontes. Pelo menos 11 das 37 vítimas com diarreia aguda foram contaminadas pelo chamado norovírus e 9 pela bactéria E.coli, sendo que 2 pelo tipo mais grave. Uma criança foi diagnosticada com os dois agentes causadores: a bactéria e o vírus.

A diretoria do Centro Educacional Infantil Praia Baby destacou em nota que o documento apresentado se mostra inconclusivo sobre a forma como a bactéria apareceu na creche, bem como não se prestou a indicar, com certeza, qual a cepa da bactéria responsável pelos fatos objeto da investigação. E que, portanto, não há prova sobre a origem da contaminação e não há qualquer responsabilização da instituição de ensino. Por conta do contato entre alunos, a creche, segundo as autoridades, foi apenas o ponto transmissor dos casos de gastroenterite.