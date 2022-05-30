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Cidades

Trânsito: trecho da Avenida Norte Sul vai se tornar mão única em três faixas

O secretário municipal de Obras da Serra, Halpher Luiggi, detalha as mudanças e o calendário previsto

Publicado em 30 de Maio de 2022 às 11:08

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

30 mai 2022 às 11:08
Avenida Norte-Sul, na Serra
Avenida Norte-Sul, na Serra Crédito: Internauta/A Gazeta
Um dos principais gargalos no trânsito da Grande Vitória, a Avenida Norte Sul, na Serra, vai passar por mudanças e investimentos. Segundo a prefeitura, será feito um binário da entrada da empresa Arcelor Mittal Tubarão, em Carapina, até o cruzamento da rodovia ES-010, em Jardim Limoeiro. Assim, o trecho se tornará de mão única em três faixas no sentido Vitória x Serra. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário municipal de Obras da Serra, Halpher Luiggi, detalha as mudanças e o calendário previsto. 
Ainda, de acordo com a administração municipal, o projeto prevê ainda que os motoristas que seguirem no sentido oposto terão que passar pela Avenida Lourival Nunes (paralela à Norte Sul), que também passará a ter três faixas. "São cerca de 1,7 quilômetro vai receber a alteração. É uma obra de mobilidade urbana que vai melhorar significativamente o trânsito naquela região", destaca. A ordem de serviço da obra deve ser assinada em junho. Ouça as explicações completas!
Entrevista Fernanda Queiroz - Halpher Luiggi - 30-05-22

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