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TRÂNSITO

Trânsito muda nas imediações da Avenida Leitão da Silva

Uma nova rua foi construída em parte do terreno da Escola Estadual Paes Barreto. Confira as mudanças

Publicado em 01 de Agosto de 2018 às 12:04

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

01 ago 2018 às 12:04
Já está liberada para passagem de motoristas a nova rua que foi construída para ligar a via à Avenida Rio Branco, em Santa Lúcia, Vitória. A rua foi construída em parte do terreno da Escola Estadual Desembargador Carlos Xavier Paes Barreto, tem menos de 100 metros e passa a mudar a dinâmica do trânsito na região, estabelecendo um sistema binário. De acordo com o Diretor-geral do Departamento de Estradas de Rodagem, Enio Bergoli,  o objetivo, com as mudanças é trazer mais fluidez ao trânsito da Avenida Leitão da Silva.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Enio Bergoli - 01-08-18
O que muda no trânsito da região
- O acesso à Avenida Rio Branco para quem parte da Avenida Leitão da Silva, sentido Maruípe, passa a ser pela nova rua.
- A Rua Elias Tommasi Sobrinho (Rua da escola Leonardo da Vinci) passa a ser mão única, no sentido Avenida Rio Branco.
- A Avenida Rio Branco passa a ser mão única na altura da interseção com a Rua Elias Tommasi Sobrinho (A partir da rotatória), no sentido Avenida Leitão da Silva.
- A Rua Misael Pedreira da Silva (Rua da Unimed) passa a ser mão única, no sentido Cezar Hilal, no trecho entre a Leitão da Silva e a nova rua. No restante da rua, continua duas mãos.
Por conta das obras na avenida Leitão da Silva, o acesso à avenida Rio Branco, em Santa Lúcia, sofrerá modificações também a partir desta quarta-feira (1º). O motivo é a interdição de uma das faixas da avenida em frente ao supermercado Carone para a construção de uma caixa de drenagem.
Condutores trafegando no sentido César Hilal-Maruípe deverão entrar na nova via localizada ao lado da escola Desembargador Carlos Xavier Paes Barreto e seguir pela Rua Elias Tomasi Sobrinho (rua do colégio Leonardo da Vinci), que será de mão única a partir desta quarta.
Já os motoristas que estiverem no sentido Maruípe-César Hilal deverão entrar na rua Misael Pedreira da Silva (rua da Unimed Diagnósticos) e virar à esquerda para seguir pela Elias Tomasi Sobrinho.
Equipes da Guarda de Trânsito estão no local para auxiliar os motoristas nesta nova mudança do trânsito. Quem explica o novo sistema é o gerente de Operação e Fiscalização de Trânsito de Vitória, Marcelo da Silva Perozini.
 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Marcelo da Silva Perozini - 01-08-18

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