Trânsito muda nas imediações da Avenida Leitão da Silva

Já está liberada para passagem de motoristas a nova rua que foi construída para ligar a via à Avenida Rio Branco, em Santa Lúcia, Vitória. A rua foi construída em parte do terreno da Escola Estadual Desembargador Carlos Xavier Paes Barreto, tem menos de 100 metros e passa a mudar a dinâmica do trânsito na região, estabelecendo um sistema binário. De acordo com o Diretor-geral do Departamento de Estradas de Rodagem, Enio Bergoli, o objetivo, com as mudanças é trazer mais fluidez ao trânsito da Avenida Leitão da Silva.

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fernanda Queiroz - Enio Bergoli - 01-08-18

O que muda no trânsito da região

- O acesso à Avenida Rio Branco para quem parte da Avenida Leitão da Silva, sentido Maruípe, passa a ser pela nova rua.

- A Rua Elias Tommasi Sobrinho (Rua da escola Leonardo da Vinci) passa a ser mão única, no sentido Avenida Rio Branco.

- A Avenida Rio Branco passa a ser mão única na altura da interseção com a Rua Elias Tommasi Sobrinho (A partir da rotatória), no sentido Avenida Leitão da Silva.

- A Rua Misael Pedreira da Silva (Rua da Unimed) passa a ser mão única, no sentido Cezar Hilal, no trecho entre a Leitão da Silva e a nova rua. No restante da rua, continua duas mãos.

Por conta das obras na avenida Leitão da Silva, o acesso à avenida Rio Branco, em Santa Lúcia, sofrerá modificações também a partir desta quarta-feira (1º). O motivo é a interdição de uma das faixas da avenida em frente ao supermercado Carone para a construção de uma caixa de drenagem.

Condutores trafegando no sentido César Hilal-Maruípe deverão entrar na nova via localizada ao lado da escola Desembargador Carlos Xavier Paes Barreto e seguir pela Rua Elias Tomasi Sobrinho (rua do colégio Leonardo da Vinci), que será de mão única a partir desta quarta.

Já os motoristas que estiverem no sentido Maruípe-César Hilal deverão entrar na rua Misael Pedreira da Silva (rua da Unimed Diagnósticos) e virar à esquerda para seguir pela Elias Tomasi Sobrinho.

Equipes da Guarda de Trânsito estão no local para auxiliar os motoristas nesta nova mudança do trânsito. Quem explica o novo sistema é o gerente de Operação e Fiscalização de Trânsito de Vitória, Marcelo da Silva Perozini.