Trânsito muda em ruas e avenidas do bairro Coqueiral de Itaparica

A partir desta quarta-feira (29), ruas e avenidas do bairro Coqueiral de Itaparica, em Vila Velha, vão sofrer mudanças no trânsito devido à implantação de um binário que consiste em transformar vias paralelas e próximas, de mão dupla, em vias de sentido único. Segundo a prefeitura de Vila Velha, a ideia é melhorar a mobilidade e reduzir acidentes nas principais vias. O chamado Binário Sul vai ligar a Região 5 ao Centro, criando corredores até a Terceira Ponte. A implementação será feita em três fases. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário municipal de Defesa Social e Trânsito, Tenente-coronel Geovanio Silva Ribeiro, fala sobre o assunto. Ouça as explicações completas!