Trânsito muda em ruas e avenidas do bairro Coqueiral de Itaparica

A partir desta quarta-feira (29), ruas e avenidas do bairro Coqueiral de Itaparica, em Vila Velha, vão sofrer mudanças no trânsito devido à implantação de um binário que consiste em transformar vias paralelas e próximas, de mão dupla, em vias de sentido único. Segundo a prefeitura de Vila Velha, a ideia é melhorar a mobilidade e reduzir acidentes nas principais vias. O chamado Binário Sul vai ligar a Região 5 ao Centro, criando corredores até a Terceira Ponte. A implementação será feita em três fases. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário municipal de Defesa Social e Trânsito, Tenente-coronel Geovanio Silva Ribeiro, fala sobre o assunto. Ouça as explicações completas!
Entrevista Fernanda Queiroz - Tenente-coronel Geovanio Silva Ribeiro - 29-06-22
COMO VAI FUNCIONAR?
A partir de 29 de junho:
-> Rua Itaoca - sentido bairro - orla
-> Rua Itaipava - sentido orla - Santa Leopoldina
-> Rua Dr. Gilson Santos - sentido Santa Leopoldina - orla
-> Rua Ibitirama - sentido orla - Santa Leopoldina
Em breve:
-> Rua Itaúna - sentido Santa Leopoldina - orla
-> Rua Itapemirim - sentido orla - Santa Leopoldina
As alterações complementam o sistema binário entre as transversais que cruzam os principais corredores viários da região.
Ao todo serão 23 ruas transversais, entre a ruas Dylio Penedo e Deolindo Perim, que vêm sendo readequadas desde 2021.
O principal objetivo é reduzir conflitos nos cruzamentos, aumentando a segurança para condutores e pedestres e melhorar a fluidez do trânsito.
2ª fase:
Inversão de sentido da avenida Saturnino Rangel Mauro
3ª fase:
Transformação da Rodosol em mão única no sentido Centro de Vila Velha (a partir do cruzamento da Embratel).
[fonte: prefeitura de Vila Velha]