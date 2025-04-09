Trânsito em frente à Praça do Papa será bloqueado no fim de semana; entenda

Mapa de Interdição da Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, na Enseada do Suá Crédito: Divulgação/Prefeitura de Vitória

Atenção ao trânsito! A Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, próximo à Praça do Papa, em Vitória, será interditada a partir de 0h de sábado (12) até 5h de segunda-feira (14) para içamento de carga com guindastes, segundo a Prefeitura da Capital. No sentido Praia do Canto- Centro, a via será totalmente interditada. Já no sentido contrário, a interdição será parcial. O motivo da interdição é a operação de montagem e desmontagem de um guindaste para içamento de equipamentos de refrigeração de um hotel da região. Em entrevista à CBN Vitória, o analista de Trânsito da Secretaria de Segurança Urbana de Vitória, Brunno Xavier, fala sobre as mudanças. Ouça a conversa completa!

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O QUE MUDA:

VEÍCULOS:

Os motoristas e motociclistas que seguem do Shopping Vitória para o Centro da Capital irão encontrar um bloqueio em frente ao Palácio do Café. Eles devem seguir à direita entrando no bairro Enseada do Suá pela Rua Clóvis Machado, a mesma que dá acesso à Terceira Ponte. No final desta rua, o condutor deverá entrar à esquerda, na altura da Secretaria Estadual da Fazenda.

A partir daí, os veículos deverão passar em frente ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE) e do Prodest, ambos na Avenida João Batista Parra. Esta via termina na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, já na altura do Horto Mercado, podendo os condutores seguirem caminho sentido Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes ou retornarem para a Praça do Papa.

Outra opção para sair mais rápido da Avenida João Batista Parra é acessar a Avenida Nunes da Mota, onde fica o Centro Integrado de Atendimento ao Cidadão (Ciac), para desembocar na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes novamente. Aqui, serão apenas duas quadras de desvio pelo interior do bairro Enseada do Suá.

PONTO DE ÔNIBUS:

A interdição também provocará impactos para quem utiliza o transporte público. O ponto de ônibus em frente ao Palácio do Café será suspenso até às 5h de segunda-feira (14). A Ceturb-ES foi comunicada da alteração.

Os passageiros poderão utilizar o ponto antes, na altura da Caixa Econômica, ou posterior, já próximo ao Horto Mercado.

SINALIZAÇÃO:

A Guarda Civil Municipal de Vitória informa que a região será sinalizada durante toda a semana e durante a interdição para que não haja transtornos.