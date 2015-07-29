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Trânsito da Grande Vitória deve ser estruturado com inteligência estratégica, diz especialista

Sem BRT, expectativa agora é por 25 km de faixas exclusivas para táxis e ônibus nas principais vias da capital

Publicado em 28 de Julho de 2015 às 21:49

Publicado em 

28 jul 2015 às 21:49
A mobilidade urbana tornou-se um dos principais desafios da Grande Vitória. O adiamento ou cancelamento de projetos como o Aquaviário, a Quarta Ponte e o tão debatido BRT (corredores exclusivos para ônibus) tirou da população a expectativa de melhorias - ao menos, em curto prazo - para a fluidez do trânsito.
Sem a grande promessa do BRT, Vitória anunciou faixas exclusivas para ônibus e táxis. Serão 25,2 Km nas principais avenidas. O projeto prevê uma melhora na dinâmica do trânsito bem como atende à demanda dos taxistas que pedem a utilização de da única faixa exclusiva existente hoje na capital: 150m de faixa localizada entre a avenida Desembargador dos Santos Neves e a Reta da Penha.
Para o especialista em transporte e mobilidade urbana Rodrigo Rosa, falta inteligência estratégica ao se estruturar o trânsito da Grande Vitória. Ele fala de medidas simples que poderiam ser executadas de imediato e ter grande reflexo na fluidez dos carros. Uma delas seria a retirada de semáforos na região da Rodoviária e direcionar pedestres para usar o viaduto do local. Ouça na íntegra sua análise:
Entrevista - Fábio Botacin - Rodrigo Rosa - 28-07-15
Serviço:
As novas faixas seriam implantadas nas avenidas Beira-Mar, Nossa Senhora da Penha, Fernando Ferrari, Maruípe e Leitão da Silva. Vão ser realizados estudos para demonstrar a diminuição do tempo de viagem e o ganho em velocidade média dos veículos, além de medir a aceitação da população.

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