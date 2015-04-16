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ENTREVISTA

Trânsito: 48 locais da Grande Vitória vão receber radares

A próxima reunião entre o DER-ES e as prefeituras da região será no dia 23 de abril

Publicado em 15 de Abril de 2015 às 22:31

Publicado em 

15 abr 2015 às 22:31
O Departamento de Estradas de Rodagem (DER-ES) e as prefeituras de Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica estão discutindo a assinatura do convênio inédito de instalação de radares nas principais vias municipais, com o intuito de diminuir o número de acidentes no trânsito da Grande Vitória.
A princípio, 48 pontos da cidade receberão os equipamentos. A próxima reunião entre o Departamento e as prefeituras será no dia 23 de abril. Em entrevista ao programa CBN Cotidiano, o diretor geral do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado (DER-ES), Halpher Luiggi, explicou que os locais serão analisados caso a caso. Ouça e entenda:
Entrevista - Fábio Botacin - Ralpher Luigi - 15-04-15
ALGUNS PONTOS DE INSTALAÇÃOVITÓRIA: avenidas Fernando Ferrari, Nossa Senhora da Penha, Leitão da Silva, Dante Michellini com César Hilal.VILA VELHA: encontro das avenidas Luciano das Neves com Champagnat, Antônio Ataíde com Henrique Moscoso, Gil Veloso com Champagnat.SERRA: encontros das avenidas Norte-Sul com Brigadeiro Eduardo Gomes, Norte-Sul com João Palácios, Norte-Sul com Avenida Civit.CARIACICA: as avenidas Leste-Oeste, Expedito Garcia e Vale do Rio Doce.

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