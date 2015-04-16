Trânsito: 48 locais da Grande Vitória vão receber radares

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER-ES) e as prefeituras de Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica estão discutindo a assinatura do convênio inédito de instalação de radares nas principais vias municipais, com o intuito de diminuir o número de acidentes no trânsito da Grande Vitória.

A princípio, 48 pontos da cidade receberão os equipamentos. A próxima reunião entre o Departamento e as prefeituras será no dia 23 de abril. Em entrevista ao programa CBN Cotidiano, o diretor geral do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado (DER-ES), Halpher Luiggi, explicou que os locais serão analisados caso a caso. Ouça e entenda:

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fábio Botacin - Ralpher Luigi - 15-04-15