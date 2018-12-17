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NOVO GOVERNO

Transição: ES sem previsão de reajuste para servidores em 2019

Equipe de transição anuncia que funcionários de 1° e 2° escalões vão deixar de ou o fim das

Publicado em 17 de Dezembro de 2018 às 13:18

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

17 dez 2018 às 13:18
Uma nova proposta orçamentária será encaminhada pelo governador eleito, Renato Casagrande, à Assembleia Legislativa com estimativa de redução das receitas e despesas em até 500 milhões de reais. O coordenador da equipe de transição, Alvaro Duboc, em entrevista à CBN Vitória, explicou nesta segunda-feira (17) que parte deste ajuste será com base em valores do Fundo de Participação dos Estados. Para o ano de 2019, Duboc voltou a enfatizar que não há previsão de reajuste e nem de reposição salarial para servidores públicos, incluindo a Polícia Militar.
Os trabalhos da equipe de transição estão sendo concluídos para que os futuros secretários que assumirão as pastas em 1º de Janeiro saibam que terão que renegociar contratos e rever programas e projetos. Uma outra medida anunciada é a proibição do uso de veículos públicos para buscar e levar em casa funcionários de 1º e 2º escalões. 
Alvaro Duboc, que assumirá a secretaria de Planejamento também elencou outras medidas que serão debatidas logo no início do próximo governo: o que fazer com o Parque de Exposições de Carapina e como aumentar o uso de tornozeleiras eletrônicas por presos que estão hoje ocupando vagas no sistema prisional capixaba. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Álvaro Duboc - 17-12-18.mp3

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