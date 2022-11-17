Transição de governo: capixaba vai atuar na equipe na área da Juventude

Indicado para o quadro de especialistas da equipe de transição do governo federal, o advogado Jiberlandio Miranda Santana, 30 anos, morador da Serra, quer levar as experiências de sucesso das políticas públicas para a Juventude do Espírito Santo para o Brasil. O anúncio do seu nome foi feito pelo vice-presidente eleito e coordenador da equipe de transição, Geraldo Alckmin (PSB), na última segunda-feira (14). Em entrevista à CBN Vitória, o advogado capixaba fala sobre os pleitos que pretende levar ao governo eleito.

Apesar de ter nascido na Bahia, Jiberlandio mora no Espírito Santo, mais precisamente na Serra, desde os cinco anos de idade, por isso se considera capixaba. O objetivo desse grupo de trabalho formado por especialistas é debater a metodologia das políticas públicas para a juventude para os próximos quatro anos, e desse trabalho também deve sair o nome do próximo secretário ou secretária nacional da Juventude. Jiberlandio é desde abril presidente nacional da juventude do PSB e também já foi presidente estadual da Juventude do partido, além de ter sido membro do Conselho Municipal da Juventude da Serra e secretário-geral do Conselho Estadual da Juventude de 2018 a 2020. Ouça a conversa completa!