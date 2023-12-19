Transformando Economia, Municípios e Sociedade com Inteligência Artificial

A inteligência artificial (IA) se popularizou em 2023, com a chegada do ChatGPT e de concorrentes como o Bard, do Google, mostrando potencial de revolucionar muitos setores da economia, como indústria, logística, serviços, saúde e educação. No jornalismo não é diferente. E para trazer dados confiáveis a quem busca informações sobre o Espírito Santo, A Gazeta lança, nesta terça-feira (19), a inteligência artificial ConfiA, onde é possível fazer perguntas sobre a economia e indicadores do Espírito Santo e receber respostas contextualizadas e confiáveis, com base no Anuário ES 2023. Em sua 19ª edição, o Anuário traz como tema “A IÁ que Trabalha e Confia”. Nas mais de 200 páginas da publicação, produzida por um time de jornalistas de A Gazeta e coordenada pelo Estúdio Gazeta, é possível encontrar conteúdos sobre a economia capixaba, com projeções, análises e perspectivas de investimentos para os próximos anos, além dos principais indicadores do Estado, das 10 microrregiões e dos 78 municípios.