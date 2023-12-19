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Anuário 2023

Transformando Economia, Municípios e Sociedade com Inteligência Artificial

No lançamento do Anuário, a Inteligência Artificial (IA) será discutida enquanto ferramenta que pode transformar o Estado e os municípios por meio da inovação

Publicado em 19 de Dezembro de 2023 às 11:37

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

19 dez 2023 às 11:37
inteligência artificial, IA, computador
A Gazeta lança a inteligência artificial ConfIA Crédito: Shutterstock
A inteligência artificial (IA) se popularizou em 2023, com a chegada do ChatGPT e de concorrentes como o Bard, do Google, mostrando potencial de revolucionar muitos setores da economia, como indústria, logística, serviços, saúde e educação. No jornalismo não é diferente. E para trazer dados confiáveis a quem busca informações sobre o Espírito Santo, A Gazeta lança, nesta terça-feira (19), a inteligência artificial ConfiA, onde é possível fazer perguntas sobre a economia e indicadores do Espírito Santo e receber respostas contextualizadas e confiáveis, com base no Anuário ES 2023. Em sua 19ª edição, o Anuário traz como tema “A IÁ que Trabalha e Confia”. Nas mais de 200 páginas da publicação, produzida por um time de jornalistas de A Gazeta e coordenada pelo Estúdio Gazeta, é possível encontrar conteúdos sobre a economia capixaba, com projeções, análises e perspectivas de investimentos para os próximos anos, além dos principais indicadores do Estado, das 10 microrregiões e dos 78 municípios.
O robô ConfIA foi desenvolvido a partir de uma parceria com a startup canadense Mr. Turing, sendo programado para compreender uma pergunta feita por um usuário e formular uma resposta. Quanto mais utilizada, ou seja, treinada, mais a IA se torna conhecedora do Espírito Santo e traz respostas cada vez mais completas e precisas.
E para o lançamento do Anuário teremos o painel "Transformando Economia, Municípios e Sociedade com Inteligência Artificial", comandado pelo nosso comentarista Teco Medina. Em destaque a economia digital; as cidades Inteligentes e o impacto da IA em setores estratégicos. 
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Luiz Gustavo Medina -19-12-23

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