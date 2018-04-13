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ELEIÇÕES 2018

Transferir, atualizar ou emitir título somente até 9 de maio

O alerta é da Justiça Eleitoral para as eleições de outubro deste ano

Publicado em 13 de Abril de 2018 às 10:41

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

13 abr 2018 às 10:41
Os eleitores podem transferir, atualizar ou emitir o título eleitoral até 9 de maio para participar das eleições deste ano. O eleitor que completa 18 anos até 7 de outubro, dia do 1º turno, também precisa emitir o título eleitoral até 9 de maio. Esse também é o prazo para quem mudou de endereço e deseja transferir o título eleitoral. O procedimento exige a apresentação do comprovante de residência e de um documento oficial com foto em uma unidade do cartório eleitoral.
Para transferir o título, o eleitor deve residir a pelo menos três meses no novo município. Ainda é necessário, no mínimo, um ano da data do alistamento eleitoral ou da última transferência do título. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), quem não votou nem justificou ausência nas últimas três eleições teve título cancelado e deve procurar a Justiça Eleitoral para regularizar a situação.
A partir deste ano, o título eleitoral de uma pessoa transgênero trará apenas o nome social com o qual ela se identifica, e não terá o nome da certidão de nascimento.
Quem explica o assunto é Marcos Roberto de Souza, chefe do cartório da 57ª Zona Eleitoral. O 1º turno ocorre em seis meses, no dia 7 de outubro. Se nenhum dos candidatos a presidente ou governador tiver mais da metade dos votos válidos, o 2º turno deve ocorrer em 28 de outubro.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Marcos Roberto de Souza - 13-04-18

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